കണ്ണൂർ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കെ. സുധാകരന് സീറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ടി.ഒ. മോഹനൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. നിലവിലുള്ള എംപിമാർ ആരും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിച്ചത്.
എംപിമാർ മത്സരിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുധാകരൻ ഇതിനെതിരെ പരസ്യമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. നിർണായക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് അണികളുടെ ആവേശം കെടുത്തുമെന്നും ഈ സമീപനം ശരിയല്ലെന്നുമാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കും. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗത്വം രാജിവെച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ പെരുമ്പാവൂർ സീറ്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ നേരിട്ട് തീരുമാനിക്കും.
ഉദുമ, പട്ടാമ്പി, ചടയമംഗലം സീറ്റുകളിലും ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെയാകും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. കൊച്ചിയിൽ വി.ഡി. സതീശന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുള്ള മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനാണ് സാധ്യത. അവിടെ ദീപ്തി മേരി വർഗീസിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ നിലപാട്.
കോന്നിയിൽ അടൂർ പ്രകാശിന് പകരം സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ മത്സരിക്കും. കൂടാതെ വാമനപുരത്ത് സുധീർഷാ പാലോട്, നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ എൻ. ശക്തൻ, നേമത്ത് ശബരീനാഥൻ, ആറന്മുളയിൽ അബിൻ വർക്കി, റാന്നിയിൽ പഴകുളം മധു, ഇടുക്കിയിൽ റോയി കെ. പൗലോസ്, ഏറ്റുമാനൂരിൽ നാട്ടകം സുരേഷ് എന്നിവരും കോൺഗ്രസ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.
