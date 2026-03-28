എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി പിആർഡി; പണി കിട്ടിയത് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക്! നടപടിയെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

കണ്ണൂര്: എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി സർക്കാർ വകുപ്പായ പിആർഡി ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ഇൻഫര്മേഷൻ ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് നടപടിയെടുത്തത്. നിഷ്പക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് പിആർഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടികാട്ടി. ജില്ലാ കലക്ടര് നൽകിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെടുത്തത്.
തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിഹത്യ ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ വി സുമേഷ് പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാതിയാണ് പിആർഡി വാർത്താക്കുറിപ്പായി ഇറക്കിയത്. ഇത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ഡിസിസി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം പുറത്തുവിട്ട വാർത്താക്കുറിപ്പാണിതെന്നാണ് കണ്ണൂർ പിആർഡി നൽകിയ വിശദീകരണം. സംഭവം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂർ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ഇൻഫര്മേഷൻ ഓഫീസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മുസ്ലിംലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും യുഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനറുമായ കരീം ചേലേരിയാണ് അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ്ിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ബിജെപി കണ്ണൂർ നോർത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ വിനോദ് കുമാർ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്.
