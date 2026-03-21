Kerala Assembly Election 2026: കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; നാമ നിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് നാമ നിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. വരണാധികാരിയായ വെള്ളയമ്പലം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ മേധാവിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
പത്രിക സമർപ്പണത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ, മഹാരാഷ്ട്ര എംപി ഭാഗ്വത് കിഷൻറാവു കരാഡ്, വൈസ് ചെയർമാൻ വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ, ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുക്കം പാലമൂട് ബിജു, ബിഡിജെഎസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പരുത്തിപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നാമ നിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്ക് ഒപ്പം കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം മാറനല്ലൂരിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിക്ക് നൽകിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.