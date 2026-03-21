Kerala Assembly Election 2026: കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; നാമ നിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു

Kattakkada NDA Candidate PK Krishna Das: വരണാധികാരിയായ വെള്ളയമ്പലം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ മേധാവിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് പികെ കൃഷ്ണദാസ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.

Last Updated : Mar 21, 2026, 03:45 PM IST
  • നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്
  • നാമ നിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്ക് ഒപ്പം കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം മാറനല്ലൂരിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് നൽകിയത്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala SK-45 Lottery Result: സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-45 Lottery Result: സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം അറിയാം...
തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് നാമ നിർദേശപത്രിക  സമർപ്പിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പി കെ കൃഷ്ണദാസ്  നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. വരണാധികാരിയായ വെള്ളയമ്പലം ജില്ലാ വ്യവസായ  കേന്ദ്രത്തിലെ മേധാവിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.

പത്രിക സമർപ്പണത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി  ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ, മഹാരാഷ്ട്ര എംപി ഭാഗ്വത് കിഷൻറാവു കരാഡ്, വൈസ് ചെയർമാൻ വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ, ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുക്കം പാലമൂട് ബിജു, ബിഡിജെഎസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പരുത്തിപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നാമ നിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്ക്  ഒപ്പം കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം മാറനല്ലൂരിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിക്ക് നൽകിയത്.

