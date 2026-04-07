തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു. മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന് പരസ്യപ്രചാരണത്തിനാണ് ഇന്ന് തിരശീല വീണത്. നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണമാണ്. മറ്റന്നാൾ, ഏപ്രിൽ 9ന് കേരളം വിധിയെഴുതുന്ന ദിവസമാണ്. 2.71 കോടി വോട്ടര്മാരാണ് വ്യാഴാഴ്ച കേരളത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്.
പരസ്യ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ആവേശം അലതല്ലി. എല്ലാ മുന്നണികളും കൊട്ടിക്കലാശം കളറാക്കി. നഗരവീഥികളെല്ലാം തന്നെ പാർട്ടികളുടെ കൊടികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളാലും നിറഞ്ഞിരുന്നു. റോഡ് ഷോയും റാലികളുമായി സ്ഥാനാർഥികളും പ്രവർത്തകരും പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. പൂരത്തിന് സമാനമായി ബാന്ഡ് മേളവും ചെണ്ടമേളവും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുമൊക്കെയായി വിവിധ മുന്നണികൾ കലാശക്കൊട്ട് കളറാക്കി.
പേരൂർക്കട ഇക്കുറിയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ക്രെയിനിൽ കയറിയാണ് അവസാന ലാപ്പിൽ ആവേശം നിറച്ചത്. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി വി കെ പ്രശാന്ത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വച്ചും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീലേഖ കിരീടം വച്ചുമാണ് ക്രയിനിലേറിയത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസ് ഷാളണിഞ്ഞും ക്രയിനിലേറി.
അതേസമയം കേരളത്തെ തകർത്ത പ്രളയം മനുഷ്യനിർമിതമാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ യുഡിഎഫ് കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ ഹരിപ്പാട് എൽഡിഎഫ്-യുഡിഎപ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി. പാലായില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി മാണി സി കാപ്പന് കൊട്ടിക്കലാശം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ആ പണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് കാപ്പന് അറിയിച്ചത്.
