Kerala Assembly Election 2026: താനൂർ, വള്ളിക്കുന്ന്, കാസർകോട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; എൽഡിഎഫ് പട്ടിക പൂർത്തിയായി

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പൂർത്തിയായി. വള്ളിക്കുന്ന്, താനൂർ, കാസർകോട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപമായത്.
താനൂരിൽ ടി. മുഹമ്മദ് സമീറും വള്ളിക്കുന്നിൽ അഡ്വ. സി.പി. മുസ്തഫയും കാസർകോട് ഷാനവാസ് പാദൂറുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനായി ജനവിധി തേടുന്നത്. മൂന്നിടത്തും സ്ഥാനാർഥികൾ സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ താനൂരിൽ നിന്ന് തിരൂരിലേക്ക് മാറിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ടി. മുഹമ്മദ് സമീറിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിശ്ചയിച്ചത്. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് കരുത്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ എത്തിക്കാൻ സിപിഎം ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് പ്രവാസി വ്യവസായിയും ഒഴൂർ സ്വദേശിയുമായ സമീറിലേക്ക് നറുക്ക് വീണത്.
മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത താനൂരിൽ ഇത്തവണ മത്സരിക്കാൻ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ച അബ്ദുറഹിമാൻ തിരൂർ വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പട്ടികയിൽ താനൂരിലെ സ്ഥാനാർഥിയായി അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് തിരൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
എംഎസ്എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.കെ. നവാസാണ് ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. ഐഎൻഎൽ മത്സരിച്ചിരുന്ന വള്ളിക്കുന്നിൽ ഇത്തവണ അഭിഭാഷകനായ സി.പി. മുസ്തഫയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി എത്തുന്നത്.
ഇവിടെ ടി.വി. ഇബ്രാഹിമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഷാനവാസ് പാദൂർ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും. കല്ലട്ര മായിൻ ഹാജിയാണ് കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി.
