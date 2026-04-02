കോഴിക്കോട്: ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രണ്ട് പുസ്തകമായാണ് എൽഡിഎഫ് അവരുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കിടപ്പു രോഗികൾക്ക് സമ്പൂർണ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, കേരളത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജോലി ലഭ്യമാക്കും, ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് തുടങ്ങി 60 ഇന പരിപാടികളാണ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ക്ഷേമപെൻഷൻ 3000 രൂപ ആക്കുമെന്നാണ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം. സ്ത്രീകളിൽ 50 ശതമാനം പേർക്കും ജോലി ലഭ്യമാക്കും. അഭ്യസ്ഥ വിദ്യർ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് പലിശ രഹിത വായ്പയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിവേഗ തെക്ക് വടക്ക് റെയിൽപാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം തുടരും.
അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വ്യവസായ മേഖലയിൽ 2 ലക്ഷം കോടി നിക്ഷേപ നടത്തുമെന്നും, സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി - പരിധിയില്ലാത്ത ചികിത്സാ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുമന്നും വാഗ്ദാനം. പൊതുമേഖലയെ രക്ഷിക്കാൻ വൈവിധ്യവത്കരണം എന്നതും പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനമാണ്. പൗരത്വ നിയമത്തിലെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്. പ്രാദേശിക ചാനലുകളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കും. മാധ്യമ പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി, പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ എന്നിവ കൂടുതൽ വിപുലവും ഫലപ്രദവുമാക്കുമെന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു.
അഞ്ച് വർഷത്തിനകം ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസർകോട്, കുട്ടനാട്, തീരദേശം പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ തുടരുമെന്നും എൽഡിഎഫ്. ഡിസൈൻഡ് സ്മാർട്ട് റോഡുകളും വാഗ്ദാനത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. കേരള ബാങ്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം പരമാവധി നാട്ടിലെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന നിലയ്ക്കാക്കും.
തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മെട്രോ വരും. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാകും. മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും വാട്ടർമെട്രോ വ്യാപിപ്പിക്കും. റേഷൻ കടകൾ കെ സ്റ്റോറുകളാക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും 30 മിനിറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് സർക്കിളുകൾ, അതിനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് 30 മിനിറ്റ് നടക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ കളിസ്ഥലമോ പാർക്കോ ജിമ്മോ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു.
2031 ആകുമ്പോഴേക്കും പേ വിഷബാധ മരണങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കും. കേന്ദ്ര അവഗണന തുടർന്നാൽ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിൽ എയിംസിനേക്കാൾ മികച്ച മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. ഇത് ജനകീയ വിഭവ സമാഹരണത്തോടെയാകും സ്ഥാപിക്കുകയെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
