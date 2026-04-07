Kerala Assembly Election 2026: സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 ന് അടയ്ക്കും; 48 മണിക്കൂർ ഡ്രൈ ഡേ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി. ഏപ്രിൽ 9 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ മദ്യ ശാലകൾ തുറക്കില്ല.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ ഏപ്രിൽ 9 ന് അതായത് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം വൈകുന്നേരം ആറുവരെ മദ്യശാലകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും. വിദേശമദ്യ ചില്ലറ വിൽപന ശാലകളും ബാറുകളും കള്ളുഷാപ്പുകളും അടവ് ആയിരിക്കും. അതായത് 48 മണിക്കൂർ ഡ്രൈഡേയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കലാശക്കൊട്ട് ഇന്നാണ്. വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ പ്രചാരണം അവസാനിക്കും. പ്രചാരണം കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരല്ലാതെയുള്ള എല്ലാവരും മണ്ഡലം വിട്ടുപോകണമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണം. ഭരണത്തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചു എൽഡിഎഫും എന്നാൽ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫും ഇത്തവണ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയി ബിജെപിയും പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്.
എന്താണ് ഡ്രൈ ഡേ?
ലഹരിപാനീയങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയെ യാണ് ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിരിക്കും. കൂടാതെ റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബാറുകൾ, പ്രീമിയം ഡൈനിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മദ്യം വിളമ്പാൻ അനുവാദമില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഡ്രൈ ഡേ?
കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9 നാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് 48 മണിക്കൂർ ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിമുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അതായത് ഏപ്രിൽ 9 ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല.
