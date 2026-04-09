Kerala Assembly Election 2026: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി; 2021ലേതിനേക്കാൾ മികച്ച വിജയം എൽ.ഡി.എഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂർ: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ധർമ്മം മണ്ഡലത്തിൽ ആർ സി അമല യുപി സ്കൂളിലെ 194ാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് ചെയ്തത്. ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഉള്ളത്. 241ാം വോട്ടറായാണ് 194ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, മകൻ, മകൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തി. രാവിലെ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ബൂത്തുകളിൽ ജനങ്ങളുടെ വലിയ തിരക്കാണുള്ളത്.
കേരളത്തിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതീവ നിർണ്ണായകമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വികസിത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഇനിയും തുടരേണ്ടതുണ്ട്. വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
#WATCH | Keralam CM Pinarayi Vijayan casts his vote in Assembly elections, at Pinarayi RC Amala Basic Upper Primary School in Kannur
— ANI (@ANI) April 9, 2026
നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എൽ.ഡി.എഫിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഴിമതിയുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന ഖ്യാതി കേരളം നേടിയത് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമായാണ്, മറ്റാർക്കും ഇത് സാധ്യമാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ALSO READ: Kerala Assembly Election 2026 LIVE: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:നൂറിലധികം സീറ്റുമായി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സതീശൻ; കണ്ണൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. പത്തു വർഷം മുൻപത്തെ സാഹചര്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇടത് സർക്കാരാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി വിയോജിപ്പുള്ളവർ പോലും എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ജനങ്ങൾ തിരിച്ചും ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ആ വിശ്വാസമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കുക. 2016-ൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ പിന്തുണ 2021-ൽ ജനങ്ങൾ നൽകി. ഇത്തവണ 2021-ലേതിനേക്കാൾ മികച്ച വിജയം എൽ.ഡി.എഫിന് ലഭിക്കും. 2031-ഓടെ കേരളം എങ്ങനെയാകണമെന്ന കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് സർക്കാരിനുണ്ട്. വർഗീയമായ നീക്കങ്ങൾക്കൊന്നും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനാവില്ലെന്നും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
