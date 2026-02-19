English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Mattannur Assembly Constituency: സിപിഐഎമ്മിന് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയ മണ്ഡലം; ഷുവർ ബെറ്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ..

Mattannur Assembly Constituency: സിപിഐഎമ്മിന് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയ മണ്ഡലം; ഷുവർ ബെറ്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ..

Mattannur Assembly Constituency 2026: ഇതുവരെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് മട്ടന്നൂരിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:27 AM IST
  • 2021 ൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കെകെ ഷൈലജ ടീച്ചർ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്
  • തദ്ദേശ, ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട്

Read Also

  1. Koothuparamba Assembly Constituency: പിണറായി മുതൽ പി ജയരാജനും കെകെ ഷൈലജയും വരെ... ഈ മണ്ഡലം ഇപ്പോൾ ഘടകക്ഷിയ്ക്ക്; വിപ്ലവത്തിന്റെ മണ്ണ്

Trending Photos

Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
7
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mattannur Assembly Constituency: സിപിഐഎമ്മിന് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയ മണ്ഡലം; ഷുവർ ബെറ്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ..

ഒരു മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നിയമസഭ മണ്ഡലം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ ആണ് അത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട എന്ന് സംശയലേശമന്യേ പറയാൻ പറ്റുന്ന മണ്ഡലം ആണ് മട്ടന്നൂർ. 2021 ൽ കെകെ ഷൈലജ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു മട്ടന്നൂരിൽ വിജയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ആയിരുന്നു അന്ന് കെകെ ഷൈലജ വിജയിച്ചത്. മട്ടന്നൂരിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രവും, തദ്ദേശ- ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.

മട്ടന്നൂരിൽ 2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഭവിച്ചത്

മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയും എട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് മട്ടന്നൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം. ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, കീഴല്ലൂർ, കോളയാട്, കൂടാലി, മാലൂർ, മാങ്ങാട്ടിടം, പടിയൂർ-കല്ല്യാട്, തില്ലങ്കേരി എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ.

മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിൽ 2025 ഡിസംബറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല. രൂപീകരിച്ച കാലം മുതലുള്ള നിയമയുദ്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും മട്ടന്നൂരിനെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2027 വരെയാണ് ഇവിടത്തെ ഭരണസമിതിയ്ക്ക് കാലാവധിയുള്ളത്. എന്നാൽ 2022 ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നഗരസഭയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.എൽഡിഎഫ് 21 വാർഡുകളിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ 13 വാർഡുകളിലാണ് യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായത്. ഒരു വാർഡിൽ എൻഡിഎയും വിജയിച്ചു.

ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, കീഴല്ലൂർ, കോളയാട്, കൂടാലി, മാലൂർ, മാങ്ങാട്ടിടം, പടിയൂർ-കല്യാട്, തിലങ്കേരി എന്നിങ്ങനെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലും 2025 ൽ എൽഡിഎഫിനാണ് ഭരണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

2024 ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മട്ടന്നൂരിൽ

കണ്ണൂർ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് മട്ടന്നൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം വരുന്നത്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ സുധാകരൻ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. എംവി ജയരാജൻ എന്ന അതിശക്തനായ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആയിരുന്നു സുധാകരൻ അന്ന് തോൽപിച്ചത്.

എന്നാൽ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം അപ്പോഴും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല. എംവി ജയരാജന് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 70,466 വോട്ടുകളാണ്. കെ സുധാകരന് ലഭിച്ചത് 67,432 വോട്ടുകളും. മൂവായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളാണ് സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ നേടിയത്. എന്നാൽ 2021 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും.

മട്ടന്നൂരിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമസഭ മണ്ഡലം ആണ് മട്ടന്നൂർ. 1852 ൽ സിപിഐയുടെ കല്ലോറത്ത് മാധവൻ നമ്പ്യാർ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 1957 ലും 1960 ലും നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഐയുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവ് എൻഇ ബലറാമും വിജയിച്ചു. 

1965 ലെ മണ്ഡസല പുനർനിർണയത്തോടെ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം ഇല്ലാതായി. ഒടുവിൽ 2008 ലെ മണ്ഡല പുനർ നിർണയത്തിൽ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം വീണ്ടും നിലവിൽ വന്നു. 2011 ൽ സിപിഐഎം നേതാവ് ഇപി ജയരാജൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ജയരാജന്. 2016 ൽ വീണ്ടും ജയരാജൻ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത്. അത്തവണ ഭൂരിപക്ഷം നാൽപത്തിമൂവായിരം കവിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെകെ ഷൈലജ ആയിരുന്നു മട്ടന്നൂരിലെ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി. ആർഎസ്പി നേതാവ് ഇല്ലിക്കൽ അഗസ്റ്റിയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. കേരളത്തിലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അന്ന് കെകെ ഷൈലജ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 60,963 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം!

2026 ൽ മട്ടന്നൂർ എങ്ങോട്ട്?

 സിപിഐഎമ്മിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മട്ടന്നൂർ. തദ്ദേശ, ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും വലിയ ആശങ്കകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല. കെകെ ഷൈലജ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനെത്തുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

Mattannur Assembly ConstituencyMattannurKerala Assembly Elections 2026Kerala Assembly Election 2026മട്ടന്നൂർ

Trending News