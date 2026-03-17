മലപ്പുറം: മുസ്ലീം ലീഗിലെ വനിത പ്രാതിനിധ്യം എല്ലാ കാലത്തും വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും മുടന്തന് ന്യായങ്ങള് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിനെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്, സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതിരുന്നത് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് യാഥാര്ത്ഥ്യവും ആണ്.
എന്തായാലും ഇത്തവണ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടികയില് രണ്ട് വനിതകളാണ് ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതില് ഒരാള് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെങ്കില്, മറ്റൊരാള് മുസ്ലീം ഇതര സമുദായത്തില് നിന്നുമാണ്. ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയയും ജയന്തി രാജനും!
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും മുസ്ലീം ലീഗിലെ വനിത പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. അന്ന് ഒരേയൊരു വനിതയെ മാത്രമായിരുന്നു അവര് മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയത്. നൂര്ബിന റഷീദ് ആയിരുന്നു അത്. മുസ്ലീം ലീഗിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യത്തിലെ വലിയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു നൂര്ബിന റഷീദ്. ലീഗിന് വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സൗത്തില് തന്നെ ആയിരുന്നു നൂര്ബിന റഷീദിനെ മത്സരിപ്പിച്ചത്.
മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സൗത്ത്. എംകെ മുനീര് ആറായിരത്തില് അധികം വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു 2016 ല് അവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. എന്നാല് 2021 ല് എത്തിയത് ഐഎന്എലിന്റെ അഹമ്മദ് ദേവര്കോവിലിന് മുന്നില് നൂര്ബിന റഷീദ് അടിയറവ് പറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. പന്ത്രണ്ടായിരത്തില് അധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു അന്ന് ദേവര്കോവില് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇനി മറ്റൊരു ചരിത്രം പറയാം. 2021 ല് നൂര്ബിന റഷീദ് മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലീം ലീഗിന് വനിത സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഉണ്ടായത് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നതാണത്. കാല് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമായിരുന്നു നൂര്ബിന റഷീദിനെ പോലെ ഒരു വനിതയെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കാന് 2021 ല് മുസ്ലീം ലീഗ് തയ്യാറായത്. 1996 ല് ആയിരുന്നി മുസ്ലീം ലീഗിന് ആദ്യമായി ഒരു വനിത സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഉണ്ടായത്. ഖമറുന്നീസ അന്വര് ആയിരുന്നു അത്.
ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് അന്ന് കാലിക്കറ്റ് 2 എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സിപിഐഎമ്മിന്റെ എളമരം കരീം ആയിരുന്നു ഖമറുന്നീസ അന്വറിന്റെ എതിരാളി. എണ്ണായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അന്ന് എളമരം കരീമിന്റെ വിജയം.
ഇനി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാം. രണ്ട് വനിത സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ മുസ്ലീം ലീഗ് മത്സരരംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലാണ് ജയന്തി നടരാജന് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് കൂത്തുപറമ്പ്. 2016 ല് കെകെ ഷൈലജ ടീച്ചര് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 2021 ല് ആര്ജെഡിയുടെ കെപി മോഹനന് ആയിരുന്നു എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. ഒമ്പതിനായിരത്തില് അധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെ വിജയം. ഇത്തവണ ആരായിരിക്കും എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി എന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയയ്ക്ക് നല്കിയ പേരാമ്പ്ര സീറ്റിന്റെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. 1980 മുതല് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല് സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയാണ് പേരാമ്പ്ര. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ടിപി രാമകൃഷ്ണന് ആയിരുന്നു പേരാമ്പ്രയില് നിന്ന് വിജയിച്ചത്. ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം.
2026 ല് കേരളത്തില് ഒരു ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം ആഞ്ഞടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പുകള് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്, മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ വനിത സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്കും നിയമസഭയിലേക്ക് എത്താന് ആകുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാം.
മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക
1. മഞ്ചേശ്വരം- എകെഎം അഷറഫ്
2. കാസര്ഗോഡ്- മായിന് ഹാജി
3. കുറ്റ്യാടി- പാറക്കല് അബ്ദുള്ള
4. പേരാമ്പ്ര- ഫാത്തിമ തെഹ്ലി.യ
5. വള്ളിക്കുന്ന്- ടിവി ഇബ്രാഹിം
6. മഞ്ചേരി- അഡ്വ റഹ്മത്തുള്ള
7. മലപ്പുറം- പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
8. ഏറനാട്- പികെ ബഷീര്
9. തിരൂര് - കുറുക്കോളി മൊയ്തീന്
10. മണ്ണാര്ക്കാട്- എന് ഷംസുദ്ദീന്
11. കളമശ്ശേരി- വിഇ അബ്ദുള് ഗഫൂര്
12. മങ്കട- മഞ്ഞളാമകുഴി അലി
13. കോട്ടക്കല്- ആബിദ് ഹുസൈന് തങ്ങള്
14. കൂത്തുപറമ്പ്- ജയന്തി രാജന്
15. കൊടുവള്ളി - പികെ ഫിറോസ്
16. കുന്ദമംഗലം- എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റര്
17. താനൂര്- പികെ നവാസ്
18. വേങ്ങര - കെഎം ഷാജി
19. തിരൂരങ്ങാടി- പിഎംഎ സമീര്
20. കോഴിക്കോട് സൗത്ത്- ഫൈസല് ബാബു
21. പെരിന്തല്മണ്ണ- നജീബ് കാന്തപുരം
22. കൊണ്ടോട്ടി -ടിപി അഷറഫ് അലി
23. അഴീക്കോട്- കരീം ചേലേരി
24. തിരുവമ്പാടി- കാസിം കൂടരഞ്ഞി
25. ഗുരുവായൂര്- സിഎച്ച് റഷീദ്
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.