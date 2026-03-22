MV Govindan Vs VD Satheesan: സതീശൻ നുണയാശാനെന്ന് സിപിഎം; തിരിച്ചടിച്ച് വിഡി സതീശൻ, വാക്ക് പോര്

Kerala Assembly Election 2026: നുണ പറയുന്നതിൽ നോബേൽ സമ്മാനം നൽകാൻ അർഹതയുള്ള ആളാണ് വി.ഡി. സതീശനെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 22, 2026, 04:33 PM IST
  • സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ എന്ന ആരോപണം അസംബന്ധമാണെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി
  • വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 110 സീറ്റുകൾ നേടി ഇടതുപക്ഷം അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി സിപിഎം നേതൃത്വം രംഗത്ത്. നുണ പറയുന്നതിൽ നോബേൽ സമ്മാനം നൽകാൻ അർഹതയുള്ള ആളാണ് സതീശനെന്നും രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അദ്ദേഹം നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചു.

കാരാട്ട് റസാഖ് ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാകാമെന്നും എന്നാൽ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 110 സീറ്റുകൾ നേടി ഇടതുപക്ഷം അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ എന്ന ആരോപണം അസംബന്ധമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: 'വർഗവഞ്ചകരെ മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ളവർ പോകില്ല'; അവഗണിക്കുന്നതായി സുധാകരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സതീശൻ 'നുണയാശാൻ' ആണെന്നും വർഗീയ അജണ്ട മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്നും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് എ.കെ. ബാലൻ ആരോപിച്ചു. തോൽവി ഭയന്നുള്ള മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നത് അവരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻ.എം.ആർ. റസാഖ് ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും, മലമ്പുഴയിലും കോങ്ങാടും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് ധാരണയെന്നും ബാലൻ പരിഹസിച്ചു. പാലക്കാട് നഗരസഭയിലുൾപ്പെടെ ഇടതുമുന്നണി വൻ വിജയം നേടുമെന്നും, പി.കെ. ശശിക്കെതിരായ റിപ്പോർട്ടിലെ 'തീവ്രത' പരാമർശങ്ങൾ വെറും മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: തിരുവനന്തപുരത്ത് സുധീർ കരമനയ്ക്ക് എതിരാളി കരമന ജയൻ; മൂന്നാം പട്ടികയുമായി ബിജെപി, കോൺ​ഗ്രസ് വിട്ടവരും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അതേസമയം, സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് സതീശൻ മറുപടി നൽകി. നുണ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എം.വി. ഗോവിന്ദനാണ് നോബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനെന്നും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നുണയന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും സതീശൻ തിരിച്ചടിച്ചു. വീണ ജോർജിനെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തക‍ർ ആക്രമിച്ചുവെന്ന വിഷയത്തിലുൾപ്പെടെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുപരത്തിയത് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

