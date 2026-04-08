Shobha Surendran: ആരോപണം ഉണ്ടയില്ലാ വെടി! വേട്ടയാടലെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ; കാർ തടഞ്ഞത് അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചതിന്...

പാലക്കാട്: ബിജെപി പ്രവർത്തക വയോധികയ്ക്ക് പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം തള്ളി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. തിരക്കഥ തയാറാക്കി തന്നെ വേട്ടയാടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടയില്ലാ വെടിയാണെന്നും വയോധികയ്ക്ക് പണം നൽകിയെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ തൻ്റെ കാറിൽ കയറിയിട്ടില്ലെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
താൻ കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയത് കാൻസർ രോഗിയെ കാണാനാണെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയവും വികസനവും പറഞ്ഞ് മാത്രമാണ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. സത്യം തെളിയിച്ച ശേഷമേ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറൂ എന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്റെ കാർ പിന്തുടർന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് വിനേഷ് എന്നയാളാണ്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാൾ സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആംഗ്യം കാണിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട് ബിജെപി ജയിക്കും എന്ന് കണ്ട് നേരത്തെ തിരക്കഥ തയാറാക്കി തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും ശോഭ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ആരോപണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. ശോഭ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം വന്ന പ്രവർത്തക പണം നൽകിയില്ലെന്നാണ് വയോധികയും കുടുംബവും പറഞ്ഞതെന്ന് ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ബിജെപി പ്രവർത്തക പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന പണം ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്നും വയോധിക പറഞ്ഞതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
