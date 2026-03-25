Kerala Assembly election 2026: സൂക്ഷ്മ പരിശോധന കഴിഞ്ഞു; 269 പത്രികകൾ തള്ളി, ഇനി 985 പേർ! അന്തിമ ചിത്രം നാളെ അറിയാം...

തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിനിടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് 985 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ആകെ 1254 പേരാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ 269 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി.
കൊടുവള്ളിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുള്ളത്. 17 പേരാണ് ഇവിടെ അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 16 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനവിധി തേടുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലമാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രമുഖ മുന്നണികൾക്ക് വിമതർ രംഗത്തുണ്ട്. മുന്നണിയും നേതാക്കളും ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം നാളെ കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കുന്നതോടെ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്തിമ ചിത്രം തെളിയും. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 957 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്.
