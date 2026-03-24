കൊച്ചി: ആസ്തി കുറച്ച് കാണിച്ചുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക മാറ്റിവെച്ചു. പറവൂര് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ടൈസണ് മാസ്റ്റർ ആണ് സതീശനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ആസ്തി കുറച്ച് കാണിച്ചുവെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ പെനാല്റ്റി അടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറച്ച് കാണിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ സതീശൻ തന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. തുക എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഭിഭാഷകൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ടൈസൺ മാസ്റ്റർ പരാതിയുന്നയിച്ചത്.
