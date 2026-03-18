Kerala Assembly Election 2026: പാലക്കാട് പോരാട്ടം കടുക്കും! പിഷാരടിയും ശോഭ സുരേന്ദ്രനും നേർക്കുനേർ, ഇടതുകോട്ടയിൽ എൻഎംആർ റസാഖും; മണ്ഡലത്തിലെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ...

പാലക്കാട്: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട്ടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എൻഎംആർ. റസാഖിനെയാണ് ഇടതുപക്ഷം രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് മണ്ഡലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ട വേദിയായി മാറും.
പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട പി സരിന് ഇത്തവണ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടത് സ്വതന്ത്രനായാണ് റസാഖ് മത്സരിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിലും നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളിലും വിള്ളലുണ്ടാക്കാമെന്ന കണക്കു കൂട്ടലിലാണ് എൽഡിഎഫ് റസാഖിനെ രംഗത്തിറക്കിയത്. പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖനായ ഹോട്ടൽ വ്യവസായിയാണ് എൻഎംആര് റസാഖ്. റസാഖിനെ കൂടാതെ കൊടുവള്ളിയിലും എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനെ ഇറക്കി. സലിം മടവൂർ ആണ് കൊടുവള്ളിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി.
