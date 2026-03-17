Eldhose Kunnappilly: എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പള്ളി 'പുറത്ത്'...? അപ്പോള്‍ വിന്‍സെന്റ് അകത്തോ! ലൈംഗികാതിക്രമ കേസില്‍ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്...

Eldhose Kunnappilly: മാർച്ച് 26 ന് ആണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയ്ക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് കോടതി പരിഗണിയ്ക്കുന്നത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:22 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേമിലും പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചുവന്ന എംഎൽഎ ആണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി
  • സിപിഐഎമ്മിൽ നിന്ന് ശക്തമായ മത്സരത്തിലായിരുന്നു എൽദോസ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്

എറണാകുളം: 2026 ലെ കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കെ, നിര്‍ണായകമായ ഒരു വിവരം ആണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ ആയ എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയ്ക്ക് ഇത്തവണ സീറ്റുണ്ടാവില്ല എന്നതാണത്. സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് സാധാരണ ഗതിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രീതി.

എന്നാല്‍ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയെ ഇത്തവണ മാറ്റി നിര്‍ത്തുന്നത് എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു വിഭാഗം അംഗങ്ങള്‍ എല്‍ദോസിന് ഇളവ് നല്‍കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇടപെട്ട് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് എതിരെയാണ് ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ളത്. എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയെ കൂടാതെ കോവളം എംഎല്‍എ എം വിന്‍സെന്റിനെതിരേയും കേസുണ്ട്. ഈ കേസില്‍ വിന്‍സെന്റ് ജയിലില്‍ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാലും വിന്‍സെന്റിന് ഇത്തവണ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടില്ല എന്നാണ് വിവരം.

എല്‍ദോസിനെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കിയാല്‍ ഒരുപക്ഷേ, വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനത്തിന് പിറകില്‍. മാര്‍ച്ച് 26 ന് ആണ് കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ കോടതിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടാല്‍ അത് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങളുടെ നാണക്കേടില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസ് പൂര്‍ണമായും മുക്തമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. 

2001 മുതല്‍ 2011 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ സിപിഐഎമ്മിന്റെ സാജു പോള്‍ ആയിരുന്നു പെരുമ്പാവൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ വിജയിച്ചുവന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ജിഷ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആക്ഷേപങ്ങളെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു 2016 ല്‍ സാജു പോളിന് പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി പെരുമ്പാവൂരില്‍ ജയിച്ചുകയറി. 2016 ല്‍ 7,088 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ആയിരുന്നു എല്‍ദോസിന്റെ വിജയം. 2021 ല്‍ സിപിഐഎമ്മില്‍ നിന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു. ബാബു ജോസഫ് പെരുമ്പാവൂര്‍ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. ഇത്തവണ എല്‍ദോസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 2,899 വോട്ടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വീണ്ടും എല്‍ദോസ് മത്സരിക്കുന്നത് വിജയസാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് കൂടി ആകുമ്പോള്‍ അത് തിരിച്ചടിയാവുകയും ചെയ്യും.

പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ എറണാകുളം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിനെ ആണ് മണ്ഡലത്തില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്റെ ജില്ലയിലെ വിശ്വസ്തനാണ് ഷിയാസ്. ഉല്ലാസ് തോമസ്,  മനോജ് മൂത്തേടം എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്നുണ്ട്. ബേസില്‍ പോള്‍ ആണ് പെരുമ്പാവൂരില്‍ ഇത്തവണ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. 

 

