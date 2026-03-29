പ്രചാരണത്തിന് ചൂടേറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണം മലപ്പുറത്ത്, രാഹുൽ ​ഗാന്ധി നാളെ പത്തനംതിട്ടയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 11 ദിവസം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്ടറിലെത്തുന്ന മോദി പാലക്കാട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകും. ആദ്യം പാലക്കാട്ടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് മോദി പങ്കെടുക്കുക. 2.30ന് പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് വച്ചാണ് എൻഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനം നടക്കുക. അതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി തൃശൂരിലേക്ക് പോകും. വൈകിട്ട് തൃശൂരിൽ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കും.
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. മലപ്പുറത്തെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാവിലെ 9 മണിക്ക് വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് തിരൂർ, പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിലും വൈകിട്ട് തവനൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലങ്ങളിലും റാലികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് പോരാട്ടം ശക്തമാകുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിന് എത്തുന്നത്.
Also Read: Sexual Assault Complaint: ഷാഫിയുടെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി യുവതി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രചാരണം വടക്കൻ പറവൂരിലാണ്. യുഡിഎപ് പ്രചാരണത്തിനായി നാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എത്തും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.