English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • പ്രചാരണത്തിന് ചൂടേറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണം മലപ്പുറത്ത്, രാഹുൽ ​ഗാന്ധി നാളെ പത്തനംതിട്ടയിൽ

പ്രചാരണത്തിന് ചൂടേറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണം മലപ്പുറത്ത്, രാഹുൽ ​ഗാന്ധി നാളെ പത്തനംതിട്ടയിൽ

പാലക്കാട്ടെയും തൃശൂരിലെയും എൻഡിഎയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:44 AM IST
  • മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്.
  • മലപ്പുറത്തെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

പ്രചാരണത്തിന് ചൂടേറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണം മലപ്പുറത്ത്, രാഹുൽ ​ഗാന്ധി നാളെ പത്തനംതിട്ടയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 11 ദിവസം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്ടറിലെത്തുന്ന മോദി പാലക്കാട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാ​ഗമാകും. ആദ്യം പാലക്കാട്ടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് മോദി പങ്കെടുക്കുക. 2.30ന് പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് വച്ചാണ് എൻഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനം നടക്കുക. അതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി തൃശൂരിലേക്ക് പോകും. വൈകിട്ട് തൃശൂരിൽ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. മലപ്പുറത്തെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാവിലെ 9 മണിക്ക് വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് തിരൂർ, പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിലും വൈകിട്ട് തവനൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലങ്ങളിലും റാലികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് പോരാട്ടം ശക്തമാകുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിന് എത്തുന്നത്. 

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രചാരണം വടക്കൻ പറവൂരിലാണ്. യുഡിഎപ് പ്രചാരണത്തിനായി നാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എത്തും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election 2026PM Narendra Modiകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Trending News