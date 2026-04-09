Kerala Assembly Election 2026: മാനന്തവാടിയിൽ ബിജെപിക്കായി വോട്ട് പിടിത്തം! കോൺഗ്രസ് പരാതിയിൽ പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി

വയനാട്: മാനന്തവാടി ചെറുകാട്ടൂരിൽ വോട്ടർമാരെ താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി. ചെറുകാട്ടൂർ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ 199 നമ്പർ ബൂത്തിലെ പോളിങ് ഓഫീസറെയാണ് മാറ്റിയത്. കോൺഗ്രസ് ആണ് പരാതി നൽകിയത്.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 62.71% ആണ് പോളിംഗ്. ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലടക്കം മികച്ച പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും പോളിംഗ് 50 ശതമാനം പിന്നിട്ടു. കൂടുതൽ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കുറവ് പോളിംഗ്.
പോളിംഗ് 90 ശതമാനം വരെ ഉയരാമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഡോ രത്തന് യു കേല്ക്കര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
