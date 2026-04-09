Kerala Assembly Election 2026: മാനന്തവാടിയിൽ ബിജെപിക്കായി വോട്ട് പിടിത്തം! കോൺഗ്രസ് പരാതിയിൽ പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി

ബിജെപിക്കായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 9, 2026, 04:24 PM IST
  • ചെറുകാട്ടൂർ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ 199 നമ്പർ ബൂത്തിലെ പോളിങ് ഓഫീസറെയാണ് മാറ്റിയത്.
  • കോൺ​ഗ്രസ് ആണ് പരാതി നൽകിയത്.

വയനാട്: മാനന്തവാടി ചെറുകാട്ടൂരിൽ വോട്ടർമാരെ താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി. ചെറുകാട്ടൂർ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ 199 നമ്പർ ബൂത്തിലെ പോളിങ് ഓഫീസറെയാണ് മാറ്റിയത്. കോൺ​ഗ്രസ് ആണ് പരാതി നൽകിയത്. 

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 62.71% ആണ് പോളിം​ഗ്. ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലടക്കം മികച്ച പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും പോളിംഗ് 50 ശതമാനം പിന്നിട്ടു. കൂടുതൽ പോളിം​ഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കുറവ് പോളിം​ഗ്. 

പോളിംഗ് 90 ശതമാനം വരെ ഉയരാമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഡോ രത്തന്‍ യു കേല്‍ക്കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

