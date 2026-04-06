R Sreelekha: ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന വാർത്ത ലജ്ജാകരമെന്ന് ആർ ശ്രീലേഖ

തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആർ ശ്രീലേഖ. ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും വാർത്ത ലജ്ജാകരമാണെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ പ്രതികരണം. തനിക്കെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടാത്തത് മൂലം തെറ്റായ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
സഹോദര തുല്യനായ കെ. സോമനോട് സംസാരിച്ചത് വ്യക്തിപരമാണെന്നും ആർ ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യമില്ല. വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
