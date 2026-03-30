Rahul Gandhi: സ്വർണം കട്ടത് ആരപ്പാ എന്ന് രാഹുൽ, സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ എന്ന് സദസ്സും! മോദിയെയും പിണറായിയെയും ഉന്നംവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഉയർത്തി എൽഡിഎഫിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി. സ്വർണം കട്ടത് ആരപ്പാ എന്ന പാരഡി ഗാനം വേദിയിൽ രാഹുൽ പാടിയപ്പോൾ സഖാക്കളാണെ അയ്യപ്പാ എന്ന് സദസിൽ നിന്നും പാട്ടുർന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാരിനെയും കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി ഭരണത്തെയും ഒരുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കടന്നാക്രമിച്ചു.
മോദിയും പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് മോദിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിനെ തടയാൻ മോദി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മോദിയെ നിയന്ത്രിക്കും പോലെയാണ് മോദി പിണറായി വിജയനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ തുറന്നടിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും അമേരിക്കയ്ക്ക് അടിയറവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. അദാനിയാണ് ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്. അമേരിക്കയിൽ അദാനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന കേസുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോദിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളിൽ മോദി അനാവശ്യ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നടത്തുന്നത് ഇത് ഭയന്നിട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
