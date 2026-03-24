Kerala Assembly Election 2026: 'നട്ടെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ'; ആസ്തി ആരോപണത്തിൽ കോൺ​ഗ്രസിന് മറുപടിയുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

മുങ്ങുന്ന കപ്പലാണ് കോൺ​ഗ്രസ് എന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആരോപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എൻഡിഎയ്ക്ക് എതിരെ നിർത്താനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 24, 2026, 02:49 PM IST
  • തോൽക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് കോൺ​ഗ്രസ് ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ സ്വത്ത് വിവാദവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • കള്ളം പറഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. Kerala Assembly Election: 200 കോടിയുടെ ബംഗ്ലാവ് മറച്ചുവെച്ചു; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ പരാതിയുമായി കോൺഗ്രസ്

Trending Photos

Kerala Lottery Result March 22 2026: സമൃദ്ധി.എസ്.എം.47 ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ; ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്, ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Lottery Result March 22 2026: സമൃദ്ധി.എസ്.എം.47 ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ; ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്, ഫലം അറിയാം
Kerala SS 512 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 512 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
തിരുവനന്തപുരം: നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസ് നട്ടെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കട്ടെയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. തോൽക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് കോൺ​ഗ്രസ് ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ സ്വത്ത് വിവാദവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കള്ളം പറഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ നിരന്തരം ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഭ്രാന്തായോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച സോണിയ ഗാന്ധിയെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ ആക്കിയ കോണ്‍ഗ്രസാണ് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ വരത്തൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. തന്റെ വീട്, മുണ്ട്, കാർ, തന്റെ മലയാളം ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് പ്രശ്നമാണ്. ആരോപണത്തിന് തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നുമാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ എൻഡിഎയ്ക്ക് എതിരാക്കാനുള്ള കോൺ​ഗ്രസിന്റെ പുതിയ തന്ത്രമാണിതെന്നും, എന്നാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്ത്രം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കില്ലെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

Also Read: KNA Khader: 2021ൽ ഗുരുവായൂരിലും സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കെഎൻഎ ഖാദർ, ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പിണറായിയെന്നും ആരോപണം

അതിനിടെ കോൺ​ഗ്രസ് പരാതിയെ തുടർന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നാമനിർദ്ദേശപത്രിക മാറ്റിവെച്ചു. നാമനിർദ്ദേശപത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന താൽക്കാലികമായാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നേമം മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മത്സരിക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരുവിലുള്ള വീടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോൺ​ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയത്. ബെം​ഗളൂരുവിൽ 200 കോടി വിലവരുന്ന വീട് ഉണ്ടായിട്ടും സ്വന്തമായി വീടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കാണിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. കരം അടച്ചതിൻ്റെ റസീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് കോൺ​ഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

