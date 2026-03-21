English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Kerala Assembly Election 2026: കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലെ വനിത പ്രാതിനിധ്യ കുറവ് നീതികേട്: ശശി തരൂർ

Kerala Assembly Election Updates: പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കൾക്കും സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 21, 2026, 10:26 AM IST
  • കോൺഗ്രസ് പട്ടികയിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യ കുറവിൽ പ്രതികരണവുമായി ശശി തരൂർ
  • പട്ടികയിൽ വനിതകളുടെ കുറവ് നീതികേടാണെന്നാണ് ശശി തരൂർ എംപി
  • സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു പങ്കില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവർ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിഗണിച്ചിരിക്കും

Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

Trending Photos

Shani Mangal Yuti 2026: ശനിയും ചൊവ്വയും ചേരുമ്പോൾ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് വന്നുചേരും ആഢംബരവും സമ്പത്തും
5
Shani Mangal Yuti 2026
Shani Mangal Yuti 2026: ശനിയും ചൊവ്വയും ചേരുമ്പോൾ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് വന്നുചേരും ആഢംബരവും സമ്പത്തും
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ മിക്ക പാർട്ടികളിലും കല്ലുകടിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ കോൺഗ്രസ് പട്ടികയിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യ കുറവിൽ പ്രതികരണവുമായി ശശി തരൂർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ദമ്പതിമാരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങളുടെ പഴക്കം

പട്ടികയിൽ വനിതകളുടെ കുറവ് നീതികേടാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ശശി തരൂർ എംപി പറഞ്ഞത്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു പങ്കില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവർ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിഗണിച്ചിരിക്കാമെന്നും. വിജയസാധ്യതയാണ് മാനദണ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നാണ് തൻറെ നിലപാടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശശി തരൂർ വനിതാ ബില്ലിനെ പിൻതുണച്ച ആളാണ് താനെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സംഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന മൊത്തം 92 സീറ്റുകളിൽ വെറും 9 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വനിതകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളത്.   

Also Read: നോക്കിനിൽക്കെ ചത്തുവീഴുന്ന രാജവെമ്പാല... ഭയാനക വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

 

വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. ട്വിസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ കെ സുധാകരന് കണ്ണൂരിൽ സീറ്റില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Assembly Election 2026Kerala Assembly Election 2026Congress candidates listShashi Tharoor

Trending News