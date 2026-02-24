Sulthan Bathery Assembly Constituency: രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും അത്രയേറെ ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്ത മണ്ഡലം... സുൽത്താന്റെ ആയുധപ്പുര, കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ട

സുൽത്താന്റെ ആയുധപ്പുര എന്ന പരാമർശത്തോടെ തന്നെ മണ്ഡലം ഏതെന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമാകും. വയനാട് ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു നിയമസഭ മണ്ഡലം ആയ സുൽത്താൻ ബത്തേരി തന്നെ. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ പട്ടിക വർഗ്ഗ സംവരണ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി.
കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. തദ്ദേശ, ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തിലും ഇത് പ്രകടമാണ്. പരിശോധിക്കാം...
സുൽത്താൻ ബത്തേരി 2025 തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ, അതിനോടൊപ്പം ഏഴ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ. ഇതാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം. അമ്പലവയൽ, മീനങ്ങാടി, മുള്ളൻകൊല്ലി, നെൻമേനി, നൂൽപുഴ, പൂതാടി, പുൽപള്ളി എന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ.
2025 തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതി ഗംഭീര വിജയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. 36 വാർഡുകളിൽ 19 ഇടത്താണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. 14 ഇടത്ത് എൽഡിഎഫും വിജയിച്ചു.
അമ്പലവയൽ, മുള്ളൻകൊല്ലി, നെൻമേനി, നൂൽപുഴ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് ആണ് ഭരമം നേടിയത്. മീനങ്ങാടി, പൂതാടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം. പുൽപള്ളിയിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയും.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കണക്ക് മാത്രം വച്ചുകൊണ്ട് യുഡിഎഫിന് ഈ മണ്ഡലം ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ, അടിസ്ഥാനപരമായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഒരു യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം തന്നെയാണ്.
സുൽത്താൻ ബത്തേരി 2024 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി. 3,64,422 വോട്ടുകളായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ രാഹുലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം. രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവച്ചതിന് ശേഷം നടന്ന ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 4,10,931 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷവും.
2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകൾ നോക്കാം. ആനി രാജ ആയിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി. സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിൽ ആനി രാജയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 40,458 വോട്ടുകൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 84,439 വോട്ടുകളും. ഇരട്ടിയിലേറെ വോട്ടുകളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മത്സരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം. അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനും ആവില്ല.
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം
1977 മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ആകെ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാ തവണയും കോൺഗ്രസ് മികച്ച വിജയമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്.
1977 ൽ കെ രാഘവൻ ആയിരുന്നു മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. പിന്നീട് 1980, 1982, 1987 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെകെ രാമചന്ദ്രൻ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ എംഎൽഎ ആയി. 1991 കെസി റോസക്കുട്ടിയ്ക്കായിരുന്നു അവസരം.
എന്നാൽ 1996 ൽ മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ അട്ടിമറി നടന്നു. സിപിഐഎമ്മിന്റെ പിവി വർഗ്ഗീസ് വൈദ്യർ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കെസി റോസക്കുട്ടിയെ തോൽപിച്ചു. 1,296 വോട്ടുകളുടെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ആ വിജയം. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡി അപ്പച്ചനിലൂടെ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ഫാദർ മത്തായി നൂറനാലിനെ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടത്.
അടുത്ത അട്ടിമറി നടക്കുന്നത് 2006 ൽ ആയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇടത് തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ എൻഡി അപ്പച്ചനും കാലിടറി. പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് മണ്ഡലത്തിലെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അപ്പച്ചനെ തോൽപിച്ചു. 25,540 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദ് നേടിയത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോഴും ഇതാണ്.
എന്നാൽ അതിന് ശേഷം ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സിപിഐഎമ്മിന് മണ്ഡലത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടില്ല. 2011, 2016, 2021 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാം ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ ആണ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി മണ്ഡലം പിടിച്ചത്.
2026 ൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ആർക്കൊപ്പം
പട്ടിക വർഗ്ഗ സംവരണ മണ്ഡലം ആയതിനാൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കു ഇവിടത്തെ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നതിൽ കൃത്യത വന്നിട്ടില്ല. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റത്തിന് സമാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യുഡിഎഫ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. ഇത് തന്നെയാണ് എൽഡിഎഫിന് പ്രതീക്ഷയേകുന്ന കാര്യവും.
