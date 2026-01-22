English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Twenty 20 Party Joined In To NDA: ട്വന്റി 20 എൻഡിഎയിലേക്ക്; പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും സാബു ജേക്കബും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Twenty 20 Party Joined In To NDA: ട്വന്റി 20 എൻഡിഎയിലേക്ക്; പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും സാബു ജേക്കബും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Sabu Jacob And Rajeev Chandrasekhar Meeting: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഖ്യനീക്കം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:10 PM IST
  • എൻഡിഎയുമായുള്ള സഹകരണം വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ
  • നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുന്നണി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

Read Also

  1. Deepu Murder : ദീപുവിന്റെ മരണം പുറത്തറിയാൻ വൈകിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് സാബു ജേക്കബ്ബ്

Trending Photos

Ketu Venus Conjunction: 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ
6
Ketu Venus Conjunction
Ketu Venus Conjunction: 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
9
MERCURY RETROGRADE
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
Surya Gochar: സൂര്യൻ ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്... ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Surya Gochar
Surya Gochar: സൂര്യൻ ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്... ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: അപൂർവ്വ ചതുർഗ്രഹിയോഗം ഇന്ന്; ഭാ​ഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെ! അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: അപൂർവ്വ ചതുർഗ്രഹിയോഗം ഇന്ന്; ഭാ​ഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെ! അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Twenty 20 Party Joined In To NDA: ട്വന്റി 20 എൻഡിഎയിലേക്ക്; പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും സാബു ജേക്കബും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

കൊച്ചി: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി സാബു എം. ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റി പാർട്ടി എൻഡിഎ മുന്നണിയിലേക്ക് ചേരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുമായി സാബു ജേക്കബ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാരാർജി ഭവനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തിലെത്താനിരിക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ നീക്കം. രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻപത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ സഖ്യനീക്കം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മുൻപ് നാല് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇത്തവണ കിഴക്കമ്പലം, ഐക്കരനാട് എന്നീ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് അധികാരം നിലനിർത്താനായത്. ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും പാർട്ടി തൂത്തുവാരിയെങ്കിലും മഴുവന്നൂർ, കുന്നത്തുനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണം നഷ്ടമായി.

കൂടാതെ, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണവും കൈവിട്ടുപോയി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലും ഇക്കുറി പാർട്ടിക്ക് ജയിക്കാനായില്ല. എന്നിരുന്നാലും തിരുവാണിയൂർ, പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകാൻ ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലും തൊടുപുഴയിലെ മണക്കാട് പഞ്ചായത്തിലും സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എൻഡിഎയുമായുള്ള സഹകരണം വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുന്നണി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Twenty 20 PartyNDA

Trending News