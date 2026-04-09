കാസർകോട്: ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണടയുമായി യുഡിഎഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. ഉദുമ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ. നീലകണ്ഠന്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് ബി.എം. ജമാലാണ് ക്യാമറയുള്ള കണ്ണടയുമായി എത്തിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറും പോലീസും ഇടപെട്ട് കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു.
ബേക്കൽ ഇസ്ലാമിയ എഎൽപി സ്കൂളിലെ 165-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ജമാലിന്റെ കണ്ണടയിലെ ക്യാമറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടയാമിതെന്നും അതിൽ ക്യാമറയുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബി.എം. ജമാലിന്റെ വിശദീകരണം.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബൂത്തിൽ നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ പോലീസ് ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാൽ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയുണ്ടാകും.
