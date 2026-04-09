  • Kerala Assembly Election 2026: ക്യാമറ കണ്ണടയുമായി പോളിം​ഗ് ബൂത്തിൽ; ഉദുമയിൽ യുഡിഎഫ് ഏജന്റിനെതിരെ നടപടി, കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala Assembly Election 2026: ക്യാമറ കണ്ണടയുമായി പോളിം​ഗ് ബൂത്തിൽ; ഉദുമയിൽ യുഡിഎഫ് ഏജന്റിനെതിരെ നടപടി, കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു

ബേക്കൽ ഇസ്ലാമിയ എഎൽപി സ്കൂളിലെ 165-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് ബി.എം. ജമാൽ ക്യാമറയുള്ള കണ്ണടയുമായി എത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 9, 2026, 12:16 PM IST
  • ഉദുമ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ. നീലകണ്ഠന്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് ബി.എം. ജമാലാണ് ക്യാമറയുള്ള കണ്ണടയുമായി എത്തിയത്.
  • ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറും പോലീസും ഇടപെട്ട് കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു.

Kerala Assembly Election 2026: ക്യാമറ കണ്ണടയുമായി പോളിം​ഗ് ബൂത്തിൽ; ഉദുമയിൽ യുഡിഎഫ് ഏജന്റിനെതിരെ നടപടി, കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു

കാസർകോട്: ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണടയുമായി യുഡിഎഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് പോളിം​ഗ് ബൂത്തിലെത്തിയത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. ഉദുമ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ. നീലകണ്ഠന്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് ബി.എം. ജമാലാണ് ക്യാമറയുള്ള കണ്ണടയുമായി എത്തിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറും പോലീസും ഇടപെട്ട് കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു. 

ബേക്കൽ ഇസ്ലാമിയ എഎൽപി സ്കൂളിലെ 165-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ജമാലിന്റെ കണ്ണടയിലെ ക്യാമറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രം​ഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ സ്ഥിരമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന കണ്ണടയാമിതെന്നും അതിൽ ക്യാമറയുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബി.എം. ജമാലിന്റെ വിശദീകരണം. 

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബൂത്തിൽ നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ പോലീസ് ഇടപെട്ട് സ്ഥിതി​ഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാൽ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയുണ്ടാകും.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

