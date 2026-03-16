English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Kerala Assembly Election 2026: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരന് 'കൈ' കൊടുത്ത് കോൺഗ്രസ്; സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ല

പാർട്ടിയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജി സുധാകരന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം>

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 16, 2026, 11:47 AM IST
  • അമ്പലപ്പുഴയിൽ കോൺഗ്രസ് നിർണായക നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്
  • അമ്പലപ്പുഴയിൽ സിപിഎം വിട്ട മുൻമന്ത്രി ജി സുധാകരനെ പിൻതുണയ്ക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്

Read Also

Trending Photos

അമ്പലപ്പുഴ: കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികൾ പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ കോൺഗ്രസ് നിർണായക നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: അനുനയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കണ്ടോ? ജി സുധാകരൻ 'സ്വതന്ത്രനാകുമോ'; ആലപ്പുഴയിലെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 'ക്ലൈമാക്സ്'

അതായത് അമ്പലപ്പുഴയിൽ സിപിഎം വിട്ട മുൻമന്ത്രി ജി സുധാകരനെ പിൻതുണയ്ക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വന്തന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജി സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമ്പലപ്പുഴയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തണ്ടെന്നും പകരം ജി സുധാകരനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. 

എന്നാൽ താൻ ആരുടേയും പിന്തുണ തേടില്ലെന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സുധാകരൻ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യം ജി സുധാകരനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെന്നുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജി സുധാകരന് നിരുപാധിക പിന്തുണ നൽകും എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം ലിജുവാണ് മത്സരിച്ചത്.  

ഇതിനിടയിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സുധാകരനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് സിപിഎം പരത്തുന്നത്. അതിനായി പറവൂരിൽ സിപിഎം ബഹുജന റാലി വരെ നടത്തിയിരുന്നു.  എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ആളെ കൂട്ടാനായില്ലെന്ന് സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Assembly Election 2026UDFCongressG Sudhakaranambalappuzha

Trending News