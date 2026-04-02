ക്ഷേമ പെന്‍ഷൻ, ശബരിമലയിലെ ആചാരസംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമം; ഇന്ദിര ​ഗ്യാരന്റിയിൽ ഊന്നി യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക

ഇന്ദിരാ ​ഗ്യാരന്റിയിൽ ഊന്നിയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടനപത്രിക. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വാ​ഗ്ദാനം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 2, 2026, 12:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി യുഡിഎഫ്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തത്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊച്ചിയിൽ വച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ, ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണം തുടങ്ങി വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത്. ഇന്ദിരാ ​ഗ്യാരന്റിയിൽ ഊന്നിയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.

ശബരിമലയിലെ ആചാരസംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 3000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ദിരാ കാൻ്റീൻ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രകടന പത്രികയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റബർ താങ്ങുവില 300 രൂപയാക്കുമെന്നാണ് വാ​ഗ്ദാനം.

ആശാവർക്കർമാരുടെ പ്രതിദിന വേതനം 700 രൂപയാക്കി ഉയർത്തുമെന്നും യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യാമ്പസുകളിലെ റാഗിംഗ് തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കും. പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി ക്യാമ്പസിൽ റാഗിങ്ങിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ പേരിലാകും പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുക. ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അഴിമതി മുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. സമാധാനവകുപ്പും സഹിഷ്ണുതാ വകുപ്പും രൂപീകരിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും. കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായമായി 1000 രൂപ നൽകും. എല്ലാം കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും 25,00,000 രൂപ വരെയുള്ള സൗജന്യ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉറപ്പാക്കും. കൂടാതെ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 5,00,000 രൂപയുടെ പലിശ രഹിത വായ്പയും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രത്യേക വകുപ്പും യുഡിഎഫ് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

