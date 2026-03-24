Kerala Assembly Election 2026: 'പരാതികൾ തള്ളി, പത്രികകൾ സ്വീകരിച്ചു'; വി.ഡി സതീശനും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനും ആശ്വാസം, ഇനി അങ്കത്തട്ടിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി. സതീശനും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനും ആശ്വാസം. ഇരുവരുടെയും നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സ്വീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആസ്തി വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്നാണ് ഇരുവർക്കും എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം. സതീശനും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനുമെതിരായ പരാതികൾ വരണാധികാരി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടാണ് പത്രിക സ്വീകരിച്ചത്.
സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ആണ് സതീശനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. എൻഡിഎ പ്രതിനിധികളും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അഭിഭാഷകനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പത്രികയിൽ വരുമാനം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് മേലുള്ള ട്രാഫിക് പിഴകളുടെ വിവരങ്ങളും കുടിശ്ശികയും പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ കൈവശമുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിപണി മൂല്യവും വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ നടന്ന സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ സതീശന്റെ അഭിഭാഷകർ കൃത്യമായ രേഖകളും വിശദീകരണവും ഹാജരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വരണാധികാരി പത്രിക സ്വീകരിച്ചത്.
ബെംഗളൂരുവിലുള്ള വീടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസംകോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയത്. ബെംഗളൂരുവിൽ 200 കോടി വിലവരുന്ന വീട് ഉണ്ടായിട്ടും സ്വന്തമായി വീടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കാണിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. കരം അടച്ചതിൻ്റെ രസീത് ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ട് പത്രിക സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
