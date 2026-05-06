Kerala Assembly Election 2026: ആരാകും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി? തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകർ ഇന്നെത്തും

Kerala CM Selection: കേരളത്തിൽ ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 6, 2026, 10:27 AM IST
  • കേരളത്തിൽ ആരായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി
  • കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും
  • പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും പാർട്ടി പുതിയ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ആരായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ. 

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും.  പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും പാർട്ടി പുതിയ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.  അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും എംഎൽഎമാരിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഇത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടികയിൽ മൂന്നുപേരുടെ പേരുകളാണ് സജീവം.  അതിൽ പ്രധാനം എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പേരാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിടി സതീശന്റെയും, രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും പേരുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. 

140 അംഗ നിയമസഭയിൽ 102 സീറ്റുകൾ തൂത്തുവരിയാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. ഇതോടെ 10 വർഷം കേരളം ഭരിച്ച ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം ഒഴിയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala CMKerala Assembly Election 2026CongressAjay MakenMukul Wasnik

