Kerala Assembly Election 2026: ആരാകും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി? തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകർ ഇന്നെത്തും

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ആരായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ.
Also Read: തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ-കോൺഗ്രസ് സഖ്യമോ? തീരുമാനം ഇന്ന്; വിജയ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്നിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും പാർട്ടി പുതിയ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്നിക്കും എംഎൽഎമാരിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഇത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.
മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടികയിൽ മൂന്നുപേരുടെ പേരുകളാണ് സജീവം. അതിൽ പ്രധാനം എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പേരാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിടി സതീശന്റെയും, രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും പേരുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.
Also Read: പാചക വാതക വില വർദ്ധനവ്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടും
140 അംഗ നിയമസഭയിൽ 102 സീറ്റുകൾ തൂത്തുവരിയാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. ഇതോടെ 10 വർഷം കേരളം ഭരിച്ച ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം ഒഴിയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.