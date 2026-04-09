Kerala Assembly Election 2026: ചൂണ്ടുവിരലിൽ മുറിവ്; യുവതിക്ക് വോട്ട് നിഷേധിച്ച് പോളിങ് ഓഫീസർ, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ അനുമതി

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഇടപെടലിന് പിന്നാലെയാണ് അക്ഷരയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 9, 2026, 07:37 PM IST
  • മിക്സിയിൽ കുടുങ്ങി അക്ഷരയുടെ ചൂണ്ടുവിരലിന് മുറിവേറ്റിരുന്നു.
  • സ്റ്റിച്ചിട്ട് മുറിവ് കെട്ടിവച്ചതിനാൽ മഷി പുരട്ടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അധികൃതർ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു.

  Kerala Assembly Election 2026: വോട്ടർ പോലും അറഞ്ഞില്ല! ബൂത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വോട്ട് പോസ്റ്റൽ വോട്ടായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; സംഭവം കുറ്റ്യാടിയിൽ

Gajakesari yoga 2026: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരിയോഗം; ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും!
11
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ്ങ് ദിനത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Horoscope Today Wednesday: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള രാശിക്കാർ ഇവർ! ഈ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക! സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
6
തൃശൂർ: കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ ഇടതുകയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലിന് മുറവേറ്റതിനെ തുടർന്ന് യുവതിക്ക് വോട്ട് നിഷേധിച്ച് പോളിങ് ഓഫീസർ. കൂർക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി അക്ഷരയ്ക്കാണ് മുറിവിനെ തുടർന്ന് ചൂണ്ടുവിരൽ കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് നിഷേധിച്ചത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് അക്ഷരയ്ക്ക് വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത്. 

അടുത്തിടെ മിക്സിയിൽ കുടുങ്ങി അക്ഷരയുടെ ചൂണ്ടുവിരലിന് മുറിവേറ്റിരുന്നു. സ്റ്റിച്ചിട്ട് മുറിവ് കെട്ടിവച്ചതിനാൽ മഷി പുരട്ടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അധികൃതർ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ അക്ഷര പോളിങ് ബൂത്തിൽ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അധികൃതർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളടക്കം കാണിച്ചിട്ടും അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതാവ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തി പ്രതിഷേധമുന്നയിച്ചു. 

സംഭവം വാർത്തയായതോടെ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഇടപെടുകയും വിവരങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തു. അക്ഷര വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ഏത് വിരലിലായാലും മഷി പുരട്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് സി ഇ ഒ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് സമയം അവസാനിച്ച്പ്പോഴാണ് അക്ഷരയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

