English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Easwar: രാഹുൽ ഈശ്വർ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; ലക്ഷ്യം മധ്യതിരുവിതാംകൂർ സീറ്റുകളിൽ

Rahul Easwar: രാഹുൽ ഈശ്വർ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; ലക്ഷ്യം മധ്യതിരുവിതാംകൂർ സീറ്റുകളിൽ

Kerala Assembly Election: മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നോട് ചോദിച്ചതായി രാഹുൽ ഈശ്വർ വെളിപ്പെടുത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 6, 2026, 02:10 PM IST
  • കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവ നേതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ഭാ​ഗത്തുനിന്നുള്ളത്

Read Also

  1. History of Kerala Assembly Elections: കേരളത്തിലെ നിയമസഭ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ... അതില്‍ ചരിത്രം തിരുത്തിയത് പിണാറായി വിജയന്‍, ഇനി പുതുചരിത്രം പിറക്കുമോ?

Trending Photos

Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
5
Lottery Result
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
Todays Horoscope: ഇന്ന് ജനുവരി 6: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Horoscope
Todays Horoscope: ഇന്ന് ജനുവരി 6: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Rahul Easwar: രാഹുൽ ഈശ്വർ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; ലക്ഷ്യം മധ്യതിരുവിതാംകൂർ സീറ്റുകളിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടാനൊരുങ്ങുന്നതായി ആക്ടിവിസ്റ്റും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ രാഹുൽ ഈശ്വർ. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നോട് ചോദിച്ചതായി ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ വെളിപ്പെടുത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് പരാജയപ്പെടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നുമാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന കേസിൽ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വർ.

കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവ നേതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ഭാ​ഗത്തുനിന്നുള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul EaswarCongressരാഹുൽ ഈശ്വർകോൺഗ്രസ്നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

Trending News