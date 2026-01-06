തിരുവനന്തപുരം: വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടാനൊരുങ്ങുന്നതായി ആക്ടിവിസ്റ്റും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ രാഹുൽ ഈശ്വർ. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നോട് ചോദിച്ചതായി ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ വെളിപ്പെടുത്തി.
നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് പരാജയപ്പെടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നുമാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന കേസിൽ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വർ.
കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവ നേതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത്.
