'എൽഡിഎഫിന്റെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടു, കേരളത്തിലെ വികസനം തിരുവല്ലയിൽ നിന്നെന്ന് മോദി'; അയ്യപ്പനെ പ്രണമിച്ച് കൊണ്ട് തുടക്കം

ആലപ്പുഴ: ശബരിമല അയ്യപ്പനെ പ്രണമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിരുവല്ലയിൽ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവല്ലയിലെ എൻഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി. ശബരിമല അയ്യപ്പനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ മോദി മലയാളത്തിലാണ് അഭിസംബോധന നടത്തിയത്.
കേരളത്തിലെ വികസനം തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. അനൂപ് ആന്റണിയെ തിരുവല്ലയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുകയാണ്. തിരുവല്ലയിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് വിജയിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വർഷങ്ങളായി തനിക്കൊപ്പമുള്ള ആളാണ് അനൂപ് ആന്റണിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തന്റെ ബൂത്ത് പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രവര്ത്തകരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫിന് വിട നൽകാൻ കേരളം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിലൂടെ മനസിലായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.