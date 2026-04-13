English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Kerala Assembly Election Polling Percentage: പോളിങ് ശതമാനം 79.63; സർവീസ് വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അന്തിമ കണക്ക് മാറും

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 13, 2026, 05:50 PM IST
  • സര്‍വീസ് വോട്ട് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്തിമ കണക്ക് ഉടൻ നൽകുമെന്നും രത്തന്‍ കേല്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു.
  • അത് കൂടി വരുമ്പോൾ അന്തിമ കണക്ക് മാറും.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ.പി. ശങ്കരദാസ് പുറത്തേക്ക്, സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്കിന്ന് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്കിന്ന് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Akshaya Tritiya Gajakesari Yog: അക്ഷയതൃതീയയിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങും, സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും
6
Astrology
Akshaya Tritiya Gajakesari Yog: അക്ഷയതൃതീയയിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങും, സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും
Chandra Nakshatra Parivartan: വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ സംക്രമണം; നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കും നേട്ടങ്ങൾ
7
Chandra Gochar
Chandra Nakshatra Parivartan: വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ സംക്രമണം; നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കും നേട്ടങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രിൽ 9ന് നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് 79.63 ശതമാനമാണെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ രത്തന്‍ യു. കേല്‍ക്കര്‍. സർവീസ് വോട്ടുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ പോളിങ് ശതമാനമാണ് 79.63. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആകെയുള്ള 2,71,42,952 വോട്ടിന്റെ 78.27 ശതമാനം ആണ് ബൂത്തുകളില്‍ പോള്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍, അവശ്യസര്‍വീസുകാര്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 3,68,193 വോട്ടുകള്‍ കൂടി ചേർത്താണ് പോളിങ് 79 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിയതെന്നും രത്തന്‍ കേല്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ.പി. ശങ്കരദാസ് പുറത്തേക്ക്, സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി

സര്‍വീസ് വോട്ട് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്തിമ കണക്ക് ഉടൻ നൽകുമെന്നും രത്തന്‍ കേല്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു. അത് കൂടി വരുമ്പോൾ അന്തിമ കണക്ക് മാറും. അതേസമയം വോട്ടിന്റെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ വൈകിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടിന്റെ കണക്ക് സമാഹരിക്കാന്‍ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർ‌ത്തു.

പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടിന്റെ ആകെ എണ്ണം - 3,68,193
മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ - 1,40,219 (ആകെ-1,45,604)
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ - 60,734 (62159)
അവശ്യസര്‍വീസ് - 32,172 (34,140)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി - 1,35,068
ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് - 53,984 സര്‍വീസ് വോട്ടുകൾ

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Trending News