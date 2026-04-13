Kerala Assembly Election Polling Percentage: പോളിങ് ശതമാനം 79.63; സർവീസ് വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അന്തിമ കണക്ക് മാറും

തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രിൽ 9ന് നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് 79.63 ശതമാനമാണെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര് രത്തന് യു. കേല്ക്കര്. സർവീസ് വോട്ടുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ പോളിങ് ശതമാനമാണ് 79.63.
ആകെയുള്ള 2,71,42,952 വോട്ടിന്റെ 78.27 ശതമാനം ആണ് ബൂത്തുകളില് പോള് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്, അവശ്യസര്വീസുകാര്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവര് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള 3,68,193 വോട്ടുകള് കൂടി ചേർത്താണ് പോളിങ് 79 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിയതെന്നും രത്തന് കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു.
Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: കെ.പി. ശങ്കരദാസ് പുറത്തേക്ക്, സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി
സര്വീസ് വോട്ട് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്തിമ കണക്ക് ഉടൻ നൽകുമെന്നും രത്തന് കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു. അത് കൂടി വരുമ്പോൾ അന്തിമ കണക്ക് മാറും. അതേസമയം വോട്ടിന്റെ കണക്കുകള് പുറത്തുവിടാന് വൈകിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റല് വോട്ടിന്റെ കണക്ക് സമാഹരിക്കാന് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പോസ്റ്റല് വോട്ടിന്റെ ആകെ എണ്ണം - 3,68,193
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് - 1,40,219 (ആകെ-1,45,604)
ഭിന്നശേഷിക്കാര് - 60,734 (62159)
അവശ്യസര്വീസ് - 32,172 (34,140)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി - 1,35,068
ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് - 53,984 സര്വീസ് വോട്ടുകൾ
