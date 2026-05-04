English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മണലൂരിലും കഴക്കൂട്ടത്തും നൂൽപ്പാലം കടന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 'വമ്പൻ' ജയവും 'ചെറിയ' വിജയവും

ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മണലൂരിലും കഴക്കൂട്ടത്തും നൂൽപ്പാലം കടന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 'വമ്പൻ' ജയവും 'ചെറിയ' വിജയവും

കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് മലപ്പുറത്തുകാർ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 10:26 PM IST
  • ഏറ്റവും കുറവ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി ജയിച്ചത് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ്.
  • 126 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്.

Read Also

  1. Perambra Election Result 2026: നിയമസഭയിൽ ഇനി ലീഗിന്റെ വനിതാ ശബ്ദവും; ചരിത്ര വിജയവുമായി അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹിലിയ

Trending Photos

Kerala BT-52 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-52 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Navfal Yog 2026: ബുധ-ഗുരു സംയോഗത്തിലൂടെ നവഫല യോ​ഗം; ഉടൻ ലഭിക്കും ശുഭവാർത്തകൾ, നാല് രാശികളെ തേടിയെത്തും വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ!
6
Astrology
Navfal Yog 2026: ബുധ-ഗുരു സംയോഗത്തിലൂടെ നവഫല യോ​ഗം; ഉടൻ ലഭിക്കും ശുഭവാർത്തകൾ, നാല് രാശികളെ തേടിയെത്തും വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ!
ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മണലൂരിലും കഴക്കൂട്ടത്തും നൂൽപ്പാലം കടന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 'വമ്പൻ' ജയവും 'ചെറിയ' വിജയവും

കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളക്കരയാകെ കാറ്റ് വലതുപക്ഷത്തേക്കാണ് വീശിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി യുഡിഎഫ് ഭരണം വരാൻ പോകുകയാണ്. എൽഡിഎഫ് വലിയ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കുറി. 10 വർഷക്കാലത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

102 സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് 35 സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ബിജെപി ഇക്കുറി കേരളത്തിൽ മൂന്നിടത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. വൻ നേട്ടമാണ് യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കും സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: CM Pinarayi Vijayan Resigned: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവച്ചു; രാജി സ്വീകരിച്ച് ​ഗവർണർ

ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലർ വമ്പൻ മാർജിനിലും ചിലർ കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ച് കയറുകയുമൊക്കെയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലീം ലീ​ഗിന്റെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ്. കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്വന്തമാക്കിയത്. 85,327 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് മലപ്പുറത്തുനിന്നും അദ്ദേഹം എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചത്. 2021ലെ കെകെ ശൈലജയുടെ റെക്കോർഡാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തിരുത്തിയത്. 60963 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അന്ന് ശൈലജ ജയിച്ചത്.

ഏറ്റവും കുറവ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി ജയിച്ചത് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ്. 126 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. കോൺഗ്രസിൻറെ ടിഎൻ പ്രതാപനെയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി വി മുരളീധരൻ ആണ്. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ 428 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മുരളീധരൻ നിയമസഭയിലേക്കെത്തുന്നത്. 

ടി.പി അഷ്റഫ് അലി, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, അഡ്വ. എം റഹ്മത്തുള്ള, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, പിഎംഎ സമീർ, ടി.വി ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ അൻപതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ 2000 വോട്ടുകൾക്ക് താഴെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election Results 2026PK KunhalikuttyV Muraleedharanകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2026പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

Trending News