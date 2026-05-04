ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മണലൂരിലും കഴക്കൂട്ടത്തും നൂൽപ്പാലം കടന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 'വമ്പൻ' ജയവും 'ചെറിയ' വിജയവും

കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളക്കരയാകെ കാറ്റ് വലതുപക്ഷത്തേക്കാണ് വീശിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി യുഡിഎഫ് ഭരണം വരാൻ പോകുകയാണ്. എൽഡിഎഫ് വലിയ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കുറി. 10 വർഷക്കാലത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.
102 സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് 35 സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ബിജെപി ഇക്കുറി കേരളത്തിൽ മൂന്നിടത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. വൻ നേട്ടമാണ് യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കും സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്.
ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലർ വമ്പൻ മാർജിനിലും ചിലർ കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ച് കയറുകയുമൊക്കെയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ്. കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്വന്തമാക്കിയത്. 85,327 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് മലപ്പുറത്തുനിന്നും അദ്ദേഹം എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചത്. 2021ലെ കെകെ ശൈലജയുടെ റെക്കോർഡാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തിരുത്തിയത്. 60963 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അന്ന് ശൈലജ ജയിച്ചത്.
ഏറ്റവും കുറവ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി ജയിച്ചത് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ്. 126 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. കോൺഗ്രസിൻറെ ടിഎൻ പ്രതാപനെയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി വി മുരളീധരൻ ആണ്. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ 428 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മുരളീധരൻ നിയമസഭയിലേക്കെത്തുന്നത്.
ടി.പി അഷ്റഫ് അലി, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, അഡ്വ. എം റഹ്മത്തുള്ള, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, പിഎംഎ സമീർ, ടി.വി ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ അൻപതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ 2000 വോട്ടുകൾക്ക് താഴെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
