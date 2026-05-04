Kerala Assembly Election Result Nemom 2026: നേമം തിരിച്ചുപിടിക്കുമോ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍? കടുത്ത മത്സരം, ലീഡ് നേടി ബിജെപി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് ബിജെപി ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന മണ്ഡലം ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നേമം. ആ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വി ശിവന്കുട്ടിയിലൂടെ സിപിഐഎം പൂട്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ആ അക്കൗണ്ട് ഇത്തവണ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് വീണ്ടും തുറക്കുമോ എന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ആദ്യത്തെ ഏഴ് റൗണ്ടുകള് പൂര്ത്തിയായപ്പോള് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് 4,310 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് ആണുള്ളത്. മന്ത്രിയും സിറ്റിങ് എംഎല്എയും ആയ വി ശിവന്കുട്ടിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സിലറും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും ആയ അഡ്വ കെ ശബരിനാഥന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ആണ് നിലവിലുള്ളത്. 18 റൗണ്ടുകളില് ഏഴെണ്ണം ആണ് ഇതുവരെ എണ്ണിത്തീര്ന്നിട്ടുള്ളത്.
2016 ല് ആയിരുന്നു ബിജെപി നേമത്തിലൂടെ കേരളത്തില് ആദ്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത്. അന്ന് ഒ രാജഗോപാല് സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥി വി ശിവന്കുട്ടിയെ 8,671 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അന്നും വി ശിവന്കുട്ടി സിറ്റിങ് എംഎല്എ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയില് കുട്ടികളുടെ മന്ത്രിയപ്പൂപ്പന് എന്നും പൂക്കി അപ്പൂപ്പന് എന്നുമൊക്കെ പേരെടുത്ത് നില്ക്കുകയാണ് വി ശിവന്കുട്ടി.
2021 ല് ഒ രാജഗോപാലിന് പകരം കുമ്മനം രാജശേഖരനെ ആയിരുന്നു ബിജെപി രംഗത്തിറക്കിയത്. ശക്തനായ സ്ഥാനാര്ത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് വി മുരളീധരനെ കോണ്ഗ്രസും രംഗത്തിറക്കി. വി ശിവന്കുട്ടിയെ തന്നെ വീണ്ടും വിന്യസിച്ചായിരുന്നു സിപിഐഎം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. അതി ശക്തമായ മത്സരത്തിനൊടുവില് 3,949 വോട്ടുകള്ക്ക് വി ശിവന്കുട്ടി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇത്തവണ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് നേമം തിരിച്ചുപിടിക്കാന് സാധിച്ചാല്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് രാഷ്ട്രീയമായും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു.
