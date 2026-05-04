തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് എല്ഡിഎഫിന്റേയും യുഡിഎഫിന്റേയും തരംഗങ്ങള് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് മന്ത്രിമാരുടെ പരാജയങ്ങള് ഇത്രയും നാണം കെടുത്തിയ അധികം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല.
സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഏഴ് മന്ത്രിമാരാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പരാജയപ്പെട്ടത്. സിപിഐഎം സ്വതന്ത്രനായി ജയിച്ച് മന്ത്രിയായ വി അബ്ദുറഹ്മാനും തോറ്റു. സിപിഐ മന്ത്രിമാരില് ഒരാളാണ് തോറ്റത്. മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളുടെ മന്ത്രിമാരേയും കൂടി ചേര്ത്താല് കണക്ക് പതിമൂന്നില് എത്തും. മന്ത്രിസഭയിലെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പേര് കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്ന് ചുരുക്കം. പരാജയപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര് ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം...
1. റോഷി അഗസ്റ്റിന്
ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്. 2001 മുതല് 2021 വരെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടര്ച്ചയായി ജയിച്ചു വന്ന ആളാണ്. എന്നാല് ഇത്തവണ ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ റോയ് കെ പൗലോസിന് മുന്നില് റോഷിയ്ക്ക് അടിതെറ്റി,
23,822 വോട്ടുകള്ക്കാണ് റോഷിയുടെ പരാജയം. റോയ് കെ പൗലോസ് 70,562 വോട്ടുകള് നേടിയപ്പോള്, റോഷിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 46,740 വോട്ടുകള് മാത്രം. ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി അഡ്വ പ്രതീഷ് പ്രഭയ്ക്ക് 9,410 വോട്ടുകള് ലഭിച്ചു.
2. എകെ ശശീന്ദ്രന്
എലത്തൂര് മണ്ഡലത്തില് എന്സിപി ശരദ് പവാര് വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു എകെ ശശീന്ദ്രന്. രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാരില് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2011 മുതല് തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് തവണ എലത്തൂരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്നു.
എന്നാല് ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അഡ്വ വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണന് മുന്നില് ഇത്തവണ ശശീന്ദ്രന് അടിപതറി. 12,162 വോട്ടുകള്ക്കാണ് വിദ്യയുടെ വിജയം. 77,662 വോട്ടുകളാണ് വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണന് നേടിയത്. ശശീന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് 65,500 വോട്ടുകള്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി ടി ദേവദാസിന് 31,510 വോട്ടുകള് ലഭിച്ചു.
3. കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്
കണ്ണൂര് മണ്ഡലത്തില് കോണ്ഗ്രസ് എസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്. പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പ് മന്ത്രി. 2016 ലും 2021 ലും കണ്ണൂരില് നിന്ന് വിജയിച്ചു.
എന്നാല് 2026 ല് കോണ്ഗ്രസിലെ ടിഒ മോഹനനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 18,551 വോട്ടുകള്ക്കാണ് മോഹനന് വിജയിച്ചത്. 70,620 വോട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് 52,069 വോട്ടുകള്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി സി രഘുനാഥ് 16,144 വോട്ടുകള് നേടി.
4. കെബി ഗണേഷ് കുമാര്
പത്തനാപുരം മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള കേരള കോണ്ഗ്രസ് ബി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു കെബി ഗണേഷ് കുമാര്. പിണറായി വിജയന് മന്ത്രിസഭയിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2001 മുതല് 2021 വരെ പത്തനാപുരത്ത് ഒരിക്കല് പോലും തോല്ക്കാത്ത ചരിത്രമായിരുന്നു ഗണേഷിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ഗണേഷിനോട് പരാജയപ്പെട്ട കോണ്ഗ്രസിന്റെ ജ്യോതികുമാര് ചാമക്കാല ഇത്തവണ കണക്ക് തീര്ത്തു. 8,310 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു ചാമക്കാലയുടെ വിജയം. 2021 ല് 14,336 വോട്ടിന് ചാമക്കാലയെ തോല്പിച്ചതായിരുന്നു ഗണേഷ്.
5. വി അബ്ദുറഹ്മാന്
സിപിഐഎം സ്വതന്ത്രനായി കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് താനൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് വിജയിച്ച ആളായിരുന്നു വി അബ്ദുറഹ്മാന്. കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇത്തവണ താനൂരിന് പകരം തിരൂരില് നിന്നായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാന് ജനവിധി തേടിയത്.
സിറ്റിങ് എംഎല്എ ആയ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ കുറുക്കോളി മൊയ്തീന് ആണ് അബ്ദുറഹ്മാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 24,137 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കുറുക്കോളി മൊയ്തീന് ലഭിച്ചത്. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കുറുക്കോളി മൊയ്തീന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 7,214 വോട്ടുകളായിരുന്നു. മന്ത്രി അബ്ദു റഹ്മാനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോള് ഭൂരിപക്ഷം ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയോളം കൂടി എന്നും പറയാം.
6. ആര് ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാ, മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് വിജയിച്ച ഡോ ആര് ബിന്ദു. കഴിഞ്ഞ തവണ കേരള കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്ന തോമസ് ഉണ്യാടനെ ആയിരുന്നു പതിനായിരത്തില് പരം വോട്ടുകള്ക്ക് ആര് ബിന്ദു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ഇത്തവണ അതേ തോമസ് ഉണ്യാടന് ആര് ബിന്ദുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 10,212 വോട്ടുകള്ക്കാണ് ഉണ്യാടന്റെ വിജയം.
7. എംബി രാജേഷ്
കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃത്താലയില് ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ച ആളായിരുന്നു എംബി രാജേഷ്. ആദ്യം നിയമസഭ സ്പീക്കറും പിന്നീട് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആയി.
വിടി ബല്റാമിനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ എംബി രാജേഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 3,016 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു അന്ന് വിജയം. ഇത്തവണ അതേ വിടി ബല്റാം തന്നെ എംബി രാജേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അതുംമ 8,385 വോട്ടുകള്ക്ക്.
8. ഒആര് കേളു
എസ്ടി മണ്ഡലമായ മാനന്തവാടിയില് നിന്നുള്ള സിപിഐഎം എംഎല്എയും പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആയിരുന്നു ഒആര് കേളു. 2016 ലും 2021 ലും മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് വിജയിച്ചത് ഒആര് കേളു തന്നെ ആയിരുന്നു.
എന്നാല് ഇത്തവണ ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിലെ ഉഷ വിജയനോട് പരാജയപ്പെടാനായിരുന്നു ഒആര് കേളുവിന്റെ വിധി. 10,543 വോട്ടുകള്ക്കാണ് ഉഷ വിജയന് വിജയിച്ചത്. 2021 ല് 9,282 വോട്ടുകളായിരുന്നു ഒആര് കേളുവിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം.
9. പി രാജീവ്
മികച്ച വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയില് പേരെടുത്ത ആളായിരുന്നു കളമശ്ശേരി എംഎല്എ പി രാജീവ്. മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലം ആയിരുന്ന കളമശ്ശേരി തിരിച്ചുപിടിച്ചത് പി രാജീവ് ആയിരുന്നു. 2021 ല് വിഇ അബ്ദുള് ഗഫൂറിനെതിരെ 15,336 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു രാജീവിന്റെ വിജയം.
ഇത്തവണ അതേ അബ്ദുള് ഗഫൂര് തന്നെയാണ് രാജീവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 16,312 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അബ്ദുള് ഗഫൂറിന്റെ വിജയം. വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മകനാണ് അബ്ദുള് ഗഫൂര്
10. വി ശിവന്കുട്ടി
കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു വി വി ശിവന്കുട്ടി. 2016 ല് നേമത്ത് ബിജെപി തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് 2021 ല് പൂട്ടിച്ചതും ഇതേ ശിവന്കുട്ടി തന്നെ. എന്നാല് 2026 ല് നേമത്ത് ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്നത് ശിവന് കുട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ആണ് ശിവന്കുട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 4,978 വോട്ടുകള്ക്കാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് വിജയിച്ചത്. കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കെഎസ് ശബരിനാഥന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി.
11. വിഎന് വാസവന്
ദേവസ്വം, സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു വിഎന് വാസവന്. ഏറ്റുമാനൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിട്ടായിരുന്നു നി.യമസഭയില് എത്തിയത്. 2011 മുതല് സിപിഎമ്മിന്റെ കുത്തകയായിരുന്നു മണ്ഡലം. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് 14,303 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു വാസവന്റെ വിജയം.
എന്നാല് 2026 ല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നാട്ടകം സുരേഷിനോട് വാസന് പരാജയപ്പെട്ടു. 19,752 വോട്ടുകള്ക്കാണ് നാട്ടകം സുരേഷിന്റെ വിജയം.
12. വീണ ജോര്ജ്ജ്
മാധ്യമ ുപ്രവര്ത്തനത്തില് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ ആളാണ് വീണ ജോര്ജ്ജ്. പിണറായി വിജയന് മന്ത്രിസഭയില് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആയിരുന്നു. ആറന്മുളയില് നിന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ചു വന്നത്. 2016 ലും 2021 ലും വീണ ജോര്ജ്ജ് വിജയിച്ചു. 2021 ല് 19,003 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു.
2026 ല് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അബിന് വര്ക്കി ആയിരുന്നു എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 18,985 വോട്ടുകള്ക്കാണ് അബിന് വര്ക്കി വീണ ജോര്ജ്ജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ കുമ്മനം രാജശേഖരന് 34,983 വോട്ടുകള് നേടി.
13. ജെ ചിഞ്ചുറാണി
ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള സിപിഐ എംഎല്എ ആയാണ് ജെ ചിഞ്ചുറാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയില് എത്തുന്നത്. മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോണ്ഗ്രസിന്റെ എംഎം നസീറിനെ 13,678 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു ചിഞ്ചുറാണി തോല്പിച്ചത്. 1970 മുതല് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തില് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇവിടെ സിപിഐ സ്ഥാനാര്ത്ഥി തോറ്റിട്ടുള്ളു.
ആ ചരിത്രം ആണ് ഇത്തവണ വീണ്ടും തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരാജയത്തിന് എംഎം നസീര് ഇത്തവണ പകരം വീട്ടി. 7,486 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു നസീറിന്റെ വിജയം.
