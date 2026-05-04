Aranmula Election Result 2026: ആറന്‍മുളയില്‍ വീണ ജോര്‍ജ്ജ് തോറ്റു; അബിന്‍ വര്‍ക്കിയ്ക്ക് ഗംഭീര വിജയം

Aranmula Election Result 2026: ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുമെന്ന് സിപിഐഎമ്മും എൽഡിഎഫും വിലയിരുത്തിയിരുന്ന മണ്ഡലം ആയിരുന്നു ആറന്മുള. എങ്കിലും വീണ ജോർജ്ജിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 4, 2026, 04:35 PM IST
  • ആറന്മുളയിൽ അബിൻ വർക്കിയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം
  • ഭൂരിപക്ഷം 18985 വോട്ടുകൾ

പത്തനംതിട്ട: കേരളത്തില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില്‍ പല പ്രമുഖരും അടിതെറ്റി വീണുകഴിഞ്ഞു. അതില്‍ പ്രമുഖയാണ് പിണറായി സര്‍ക്കാരിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആറന്‍മുള എംഎല്‍എയും ആയിരുന്ന വീണ ജോര്‍ജ്ജ്. 

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ അബിന്‍ വര്‍ക്കിയാണ് വീണ ജോര്‍ജ്ജിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. 18,985 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അബിന്‍ നേടിയത്. 70,083 വോട്ടുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. വീണ ജോര്‍ജ്ജിന് ലഭിച്ചത് 51,098 വോട്ടുകളാണ്. ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ 34,983 വോട്ടുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. 

ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടേയും കുത്തക മണ്ഡലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ആകാത്ത മണ്ഡലമാണ് ആറന്‍മുള. പലപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഐഎമ്മും മുന്നണി സ്വതന്ത്രരും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ആറന്‍മുള 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍

സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ വീണ ജോര്‍ജ് 2021 ല്‍ നേടിയത് 74,950 വോട്ടുകളാണ്. 46.3 ശതമാനം. എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കെ ശിവദാസന്‍ നായര്‍ 34.56 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍- 55,947 വോട്ടുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ബിജു മാത്യുവിന് ലഭിച്ചത് 29,099 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 19,003 വോട്ടുകളുടെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു വീണ ജോര്‍ജിന്റെ വിജയം.

ആറന്‍മുള 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയായിരുന്ന വീണ ജോര്‍ജ്ജ് ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങിയത് 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആയിരുന്നു. സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ ആയ കെ ശിവദാസന്‍ നായരെ അന്ന് 7,646 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു വീണ ജോര്‍ജ്ജ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന എംടി രമേശ് 37,906 വോട്ടുകള്‍ നേടി ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ആറന്‍മുള 2011 ലെ യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില്‍

നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആറന്‍മുള മണ്ഡലത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായ് വ് കല്‍പിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ ആവില്ല. 2001 ലെ യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില്‍ ഇവിടെ വിജയിച്ചത് മാലേത്ത് സരളാദേവി ആയിരുന്നു. എന്‍വി പ്രദീപ് കുമാര്‍ ആയിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. 4,125 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ അന്ന് സരളാദേവി വിജയിക്കുകയായിരുന്നു.

 

