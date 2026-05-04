CM Pinarayi Vijayan Resigned: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവച്ചു; രാജി സ്വീകരിച്ച് ​ഗവർണർ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചു. ദൂതൻ മുഖേനയാണ് രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 08:04 PM IST
  • ​ഗവർണർ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചു.
  • ദൂതൻ മുഖേനയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്.

കണ്ണൂർ: നിയമസഭ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവച്ചു. ​ഗവർണർ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. ദൂതൻ മുഖേനയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്. 

വോട്ടെണ്ണൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരം​ഗം ആഞ്ഞടിച്ച കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. യുഡിഎഫിന് 102, എൽഡിഎഫ് 35, എൻഡിഎ 3 എന്നീ നിലയിലാണ് ഫലം വന്നിരിക്കുന്നത്. ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ജയിച്ചു. 19,247 വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചത്. വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി ആറ് റൗണ്ടുകളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിന്നിലായിരുന്നു. യുഡിഎഫിന്റെ അബ്ദുൾ റഷീദ് ആയിരുന്നു ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നത്. പിന്നീടുള്ള റൗണ്ടുകളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലീഡ് ഉയർത്തിയത്. 

Kerala Assembly Election Results 2026CM Pinarayi VijayanResignationകേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026

