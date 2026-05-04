Kerala Assembly Election Results 2026: ചുവടുമാറ്റിയവർ കളം പിടിക്കുന്നു; ജി. സുധാകരനും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ​ടി.കെ ഗോവിന്ദനും കുതിപ്പിൽ

വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇക്കുറി യുഡിഎപിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പല മന്ത്രിമാരും പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എൽഡിഎഫിന് അടിപതറുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇക്കുറി വിസ്മയം തീർത്തിരിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫ് വിട്ടുപോയവരാണ്. യുഡിഎഫിന്റെ പിന്തുണയോടെ മത്സരിക്കുന്ന ജി സുധാകരൻ, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ടികെ ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരാണ് എൽഡിഎഫിന് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരൻ പതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ ലീഡ് നേടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പയ്യന്നൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 5000ത്തിനടുത്ത് വോട്ടുകൾക്കാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ടി.കെ ഗോവിന്ദൻ 8000 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് ആണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ടികെ ഗോവിന്ദന് സിപിഐഎം മുന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ്. തളിപ്പറമ്പിൽ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ കൂടിയായ പികെ ശ്യാമള ടീച്ചര് ആണ് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. അമ്പലപ്പുഴയിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ എച്ച് സലാമിനെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ജി സുധാകരൻ മുന്നേറുന്നത്.
