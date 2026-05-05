Kerala Assembly Election Results 2026: അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സംപൂജ്യര്‍! ഒറ്റ സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങിയ ജില്ലകള്‍ വേറേയും... അറിയാം

UDF Clean Sweep in Kerala Assembly: അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നേരിടാത്ത വിധം, പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും എൽഡിഎഫും എംഎൽഎമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 5, 2026, 11:34 AM IST
  • അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫിന് എംഎൽഎമാരില്ല
  • മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒരു എംഎൽഎ വീതം മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം: 2016 ലും 2021 ലും നടന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കോള്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും ഏറെ പഴികള്‍ കേട്ടിരുന്നതാണ്. പല ജില്ലകളിലും പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പല ഘടകകക്ഷികളും നിയമസഭ കണ്ടില്ല. അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സിപിഐഎമ്മും എല്‍ഡിഎഫും. ശക്തികേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്ന് കരുതിയ ഇടങ്ങള്‍ മിക്കവയും കൈവിട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലില്‍ നിന്ന് അവര്‍ക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ടില്ല.

2026 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകള്‍ യുഡിഎഫ് പൂര്‍ണമായും തൂത്തുവാരുകയായിരുന്നു. ഈ ജില്ലകളില്‍ ഒന്നും എല്‍ഡിഎഫിന് ഒരു എംഎല്‍എ പോലും ഇല്ല. ചില ജില്ലകളില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ എംഎല്‍എമാരെക്കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിയും വന്നു.

1. വയനാട്

ചൂരല്‍മല ഉള്‍പ്പെട്ട വയനാട് ജില്ലയില്‍ ഒരു സീറ്റ് പോലും എല്‍ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചില്ല എന്നത് അവര്‍ക്ക് വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്‍മല ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം മികച്ച രീതിയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു തിരിച്ചടി നേരിട്ടു എന്നതാണ് എല്‍ഡിഎഫ് ആലോചിക്കുന്നത്. മാനന്തവാടി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, കല്‍പറ്റ എന്നിവയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മണ്ഡലങ്ങള്‍. ഇതില്‍ മാനന്തവാടിയില്‍ മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ എല്‍ഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായത്. ഒആര്‍ കേളു പിന്നീട് മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. ആ സിറ്റിങ് സീറ്റും ഇത്തവണ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

2. മലപ്പുറം

എല്ലാ കാലത്തും യുഡിഎഫിന്റേയും മുസ്ലീം ലീഗിന്റേയും ശക്തികേന്ദ്രമാണ് മലപ്പുറം. 16 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അതില്‍ നാലെണ്ണം പിടിക്കാന്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് സാധിച്ചു. സിപിഐഎം ശക്തി കേന്ദ്രമായ പൊന്നാനി ഉള്‍പ്പെടെയായിരുന്നു ഇത്. മറ്റ് സീറ്റുകള്‍ ഇടത് സ്വതന്ത്രരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. 

എന്നാല്‍ 2026 ല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ സിപിഐഎമ്മും എല്‍ഡിഎഫും പൂര്‍ണമായും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയെന്ന് കരുതിയ പൊന്നാനിയില്‍ പോലും വലിയ തകര്‍ച്ച നേരിട്ടു. കാലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മാത്രം 4 സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും ഉണ്ടായി.

3. എറണാകുളം

എറണാകുളം ജില്ലയും പരമ്പരാഗതമായി യുഡിഎഫ് ശക്തികേന്ദ്രം ആണ്. എന്നാണ് 2021 ല്‍ 14 ല്‍ അഞ്ച് സീറ്റുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഏറെക്കുറേ അപ്രതീക്ഷിതമായ വിജയമായിരുന്നു അത്. കളമശ്ശേരി, വൈപ്പിന്‍, കൊച്ചി, കുന്നത്തുനാട്, കോതമംഗലം എന്നിവയായിരുന്നു ആ മണ്ഡലങ്ങള്‍. ഇതില്‍ വൈപ്പിന്‍ ഏറെക്കുറേ ഇടത് സ്വാധീനമണ്ഡലം ആയിരുന്നു.

മികച്ച വ്യവസായ മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ പേരെടുത്ത പി രാജീവ് മത്സരിച്ച കളമശ്ശേരിയും വൈപ്പിനും ഉള്‍പ്പെടെ കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും ഇത്തവണ എല്‍ഡിഎഫിന് നഷ്ടമായി.

4. ഇടുക്കി

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്ന ജില്ലയായിരുന്നു ഇടുക്കി. 2021 ല്‍ അഞ്ചില്‍ നാല് സീറ്റുകളിലും എല്‍ഡിഎഫ് ആണ് വിജയിച്ചത്. 2016 ല്‍ അതില്‍ അഞ്ചില്‍ മൂന്ന് ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റില്‍ പോലും എല്‍ഡിഎഫിന് വിജയിക്കാന്‍ ആയില്ല.

ദേവികുളം, ഉടുമ്പഞ്ചോല, പീരുമേട് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങള്‍ കുറച്ച് കാലമായി ഇടതുകോട്ടയായി തുടരുകയായിരുന്നു. ആ കോട്ടകളും ഇത്തവണ തകര്‍ന്നു, ഇടുക്കിയിലും എല്‍ഡിഎഫ് സംപൂജ്യരായി.

5. കോട്ടയം

സ്വതവേ യുഡിഎഫ് അനുകൂല ജില്ലയാണ് കോട്ടയം. എന്നാല്‍ ഇടതു തരംഗങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ല്‍ ഒമ്പതില്‍ രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ 2021 ല്‍ അത് ഒമ്പതില്‍ അഞ്ച് എന്ന ഭൂരിപക്ഷ സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തി. വൈക്കം, ഏറ്റുമാനൂര്‍, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പൂഞ്ഞാര്‍ എന്നിവയായിരുന്നു ആ മണ്ഡലങ്ങള്‍. 

ഇതില്‍ വൈക്കം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി എല്‍ഡിഎഫിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും സിപിഐയുടെ ഉരുക്കുകോട്ട ആയിരുന്നു. 15 വര്‍ഷമായി ഏറ്റുമാനൂര്‍ സിപിഐഎമ്മിനൊപ്പവും നിന്നു. 2026 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ കോട്ടകളും പൊളിഞ്ഞു. ഒരു സീറ്റ് പോലും ജില്ലയില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് നേടാനായില്ല. 

ഒരു സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയ ജില്ലകള്‍

1. കാസര്‍ഗോഡ്

അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കാസര്‍ഗോഡ് മൂന്നെണ്ണം എക്കാലത്തും ല്‍ഡിഎഫിന്റെ ഷുവര്‍ സീറ്റുകളായിരുന്നു . ഉദുമ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ എന്നിവയാണ് അവ. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇവിടെ എല്‍ഡിഎഫിന് തിരിച്ചടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2026 ല്‍ സ്ഥിതി മാറി.

അഞ്ചില്‍ നാല് സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചത് യുഡിഎഫ് ആയിരുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് സമീപകാല ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

2. കോഴിക്കോട്

എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയെന്നായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കുറച്ചായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2016 ലും 2021 ലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 13 സീറ്റുകളില്‍ 11 എണ്ണവും എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. രണ്ട് തവണയും കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാന്‍ ആയിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ 2026 ലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നേരെ തിരിഞ്ഞു. 13 ല്‍ 12 സീറ്റും യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. പേരാമ്പ്രയില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനറും മുതിര്‍ന്ന നേതാവും ആയ ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍ മുസ്ലീം ലിഗിന്റെ യുവ നേതാവ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. അഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ വിജയിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫിന് ആകെ വിജയിക്കാനായത് ബേപ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ മാത്രം.

3. പത്തനംതിട്ട

പൊതുവേ വലതുപക്ഷ ചായ് വുള്ള ജില്ല എന്നാണ് പത്തനംതിട്ടയെ വിലയിരുത്താറുള്ളത്. എന്നാല്‍ 2016 ല്‍ അഞ്ചില്‍ നാലും ജയിച്ചത് എല്‍ഡിഎഫ് ആയിരുന്നു. ഇതേ വിജയം 2021 ലും എല്‍ഡിഎഫ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഇതില്‍ റാന്നി ഏറെക്കാലമായി എല്‍ഡിഎഫിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലം ആയിരുന്നു. അടൂരും കുറച്ചുകാലമായി എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു.

2026 ല്‍ കോന്നി ഒഴികെ, ബാക്കി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും എല്‍ഡിഎഫിനെ കൈവിട്ടു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിന്റെ ആറന്മുള അടക്കമാണിത്. 

 

