Kerala Assembly Election Results 2026: തൃത്താലയില്‍ യുഡിഎഫിന്റെ അട്ടിമറിയോ? മന്ത്രി എംബി രാജേഷിനെ പിന്നിലാക്കി ബല്‍റാമിന്റെ മുന്നേറ്റം

Thrithala Assembly Constituency: 2021 ൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു എംബി രാജേഷ് വിടി ബൽറാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 4, 2026, 09:41 AM IST
  • ഒരു ഘട്ടത്തിലും എംബി രാജേഷിന് മുന്നിലേക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
  • പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ മുതൽ വിടി ബൽറാം മുന്നിലാണ്

പാലക്കാട്: 2026 നിമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് വന്‍ മുന്നേറ്റം പ്രകടമാക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമായ തൃത്താലയില്‍ ഇത്തവണ വിടി ബല്‍റാമിന് ലീഡ് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയിച്ചുവന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിടി ബല്‍റാമിനെ 2021 ല്‍ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു എംബി രാജേഷ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. ആദ്യം സ്പീക്കറായും പിന്നീട് മന്ത്രിയായും എംബി രാജേഷ് മണ്ഡലത്തില്‍ സജീവമായിരുന്നു. 

എന്നാല്‍, ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല സൂചനകള്‍ വിടി ബല്‍റാമിന് അനുകൂലമാണ്. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകള്‍ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ ബല്‍റാമിന് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ പോലും എംബി രാജേഷിന് മുന്നിലേക്കെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2021 ല്‍ 3016 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എംബി രാജേഷ് വിജയിച്ചത്.

2011 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യമായി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ സിപിഎം കോട്ടയായിരുന്ന തൃത്താലയില്‍ 3,197 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു ബല്‍റാമിന്റെ വിജയം. 2016 ല്‍ ബല്‍റാം തന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 10,547 വോട്ടുകളായി തന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ, എകെജിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള വിവാദ പരാമര്‍ശത്തോടെയാണ് വിടി ബല്‍റാമിന്റെ ജനപ്രീതിയില്‍ ഇടിവ് സംഭവിച്ചത്.

ഇതോടെ 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലമായിമാറി തൃത്താല. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലെ മിക്കവരും അന്ന് വിടി ബല്‍റാമിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങാന്‍ എത്തിയിരുന്നു. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനായി അന്ന് സിപിഎം എം സ്വരാജിനേയും രംഗത്തിറക്കാന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് എംബി രാജേഷ് എന്ന പേരിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തില്‍ അന്ന് രാജേഷിന് വിജയിക്കാന്‍ ആയെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ ഫല സൂചനകള്‍ രാജേഷിന് ശുഭകരമല്ല. 

 

