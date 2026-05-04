പാലക്കാട്: 2026 നിമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിന് വന് മുന്നേറ്റം പ്രകടമാക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമായ തൃത്താലയില് ഇത്തവണ വിടി ബല്റാമിന് ലീഡ് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങള്.
തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് വിജയിച്ചുവന്ന കോണ്ഗ്രസിന്റെ വിടി ബല്റാമിനെ 2021 ല് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു എംബി രാജേഷ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. ആദ്യം സ്പീക്കറായും പിന്നീട് മന്ത്രിയായും എംബി രാജേഷ് മണ്ഡലത്തില് സജീവമായിരുന്നു.
Read Also: മാറിമറിഞ്ഞ് ലീഡ് നില; ധർമ്മടത്ത് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ പിന്നിൽ
എന്നാല്, ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല സൂചനകള് വിടി ബല്റാമിന് അനുകൂലമാണ്. പോസ്റ്റല് വോട്ടുകള് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് തന്നെ ബല്റാമിന് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില് പോലും എംബി രാജേഷിന് മുന്നിലേക്കെത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2021 ല് 3016 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എംബി രാജേഷ് വിജയിച്ചത്.
2011 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ആദ്യമായി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോള് തന്നെ സിപിഎം കോട്ടയായിരുന്ന തൃത്താലയില് 3,197 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു ബല്റാമിന്റെ വിജയം. 2016 ല് ബല്റാം തന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 10,547 വോട്ടുകളായി തന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ, എകെജിയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിവാദ പരാമര്ശത്തോടെയാണ് വിടി ബല്റാമിന്റെ ജനപ്രീതിയില് ഇടിവ് സംഭവിച്ചത്.
Read Also: തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആര് ഭരിക്കും? ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിനൊപ്പം ബിജെപിയും; തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK
ഇതോടെ 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലമായിമാറി തൃത്താല. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ മിക്കവരും അന്ന് വിടി ബല്റാമിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങാന് എത്തിയിരുന്നു. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനായി അന്ന് സിപിഎം എം സ്വരാജിനേയും രംഗത്തിറക്കാന് ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് എംബി രാജേഷ് എന്ന പേരിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തില് അന്ന് രാജേഷിന് വിജയിക്കാന് ആയെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ ഫല സൂചനകള് രാജേഷിന് ശുഭകരമല്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.