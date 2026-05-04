തിരുവനന്തപുരം: സമീപകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില്, സമാനതകളില്ലാത്ത പരാജയമാണ് എല്ഡിഎഫ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നേരിട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയം കോണ്ഗ്രസും യുഡിഎഫും നേടി.
എല്ഡിഎഫ് ഘടകക്ഷികള് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. പല ഘടകകക്ഷികള്ക്കും ഇത്തവണ നിയമസഭയില് പ്രതിനിധികള് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും ദയനീയമായ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാന് ആവില്ല.
പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളില് ആണ് ഇത്തവണ കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം മത്സരിച്ചത്. അതില് ഒരു സീറ്റില് പോലും അവര്ക്ക് വിജയിക്കാന് ആയില്ല. കേരള കോണ്ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആണിതെന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞ തവണയും പന്ത്രണ്ട് സീറ്റിലായിരുന്നു അവര് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. അതില് അഞ്ചെണ്ണത്തില് വിജയിക്കാനും അവര്ക്ക് സാധിച്ചു.
എന്സിപി ശരദ് പവാര് വിഭാഗം ഇത്തവണ മൂന്ന് സീറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചത്. മൂന്നിലും അവര് പരാജയപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ട് എംഎല്എമാരും ഒരു മന്ത്രിയും എന്സിപിയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ത്യന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദള്, കേരള കോണ്ഗ്രസ് ബി, ഇന്ത്യന് നാഷണല് ലീഗ്, കോണ്ഗ്രസ് എസ്, ആര്എസ്പി ലെനിനിസ്റ്റ് എന്നിവര് ഓരോ സീറ്റില് മത്സരിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവരെല്ലാം വിജയിച്ചവരും മന്ത്രിമാരായവരും ആയിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ 16 സ്വതന്ത്രരും ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു.
എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാ ദള് ഇത്തവണ മൂന്ന് സീറ്റില് മത്സരിച്ചിരുന്നു. അതില് ഒരു സീറ്റില് വിജയിക്കാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഐഎമ്മും സിപിഐയും കൂടാതെ നിയമസഭ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഘടകകക്ഷി ആര്ജെഡി മാത്രമായിരിക്കും.
77 സീറ്റുകളില് ആയിരുന്നു സിപിഐഎം ഇത്തവണ മത്സരിച്ചത്. ജയിച്ചത് 26 സീറ്റുകളില് മാത്രം. കഴിഞ്ഞ തവണ 62 സീറ്റുകളിലായിരുന്നു വിജയം. അതിന്റെ പകുതി പോലും ഇത്തവണ വിജയിക്കാന് ആയില്ല. സിപിഐ ഇത്തവണ 24 സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ചു. വിജയിച്ചത് എട്ട് സീറ്റുകളില് മാത്രം. കഴിഞ്ഞ തവണ 23 സീറ്റില് മത്സരിച്ച് 17 സീറ്റുകളില് സിപിഐ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു.
