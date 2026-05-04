Rahul Mamkootathil: 'വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു'; പരിഹാസവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പാലക്കാട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 98 സീറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് നിലവിൽ. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ 13 മന്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഇടതുമുന്നണിയെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ.
വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പരിഹാസം. രാഹുലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ...
Also Read: Kerala Assembly Election Results 2026: തൃത്താലയില് യുഡിഎഫിന്റെ അട്ടിമറിയോ? മന്ത്രി എംബി രാജേഷിനെ പിന്നിലാക്കി ബല്റാമിന്റെ മുന്നേറ്റം
വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട്,
വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ….
പോ മോനെ വിജയ എന്നല്ല,
ഇറങ്ങി പോ വിജയ…..
കോന്നിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വന്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ, ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ച ആളോട്, അത് വീട്ടില് പോയി ചോദിച്ചാല് മതി’ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. ഈ ഡയലോഗ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.