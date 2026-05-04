Rahul Mamkootathil: 'വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു'; പരിഹാസവുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

കോന്നിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍വന്‍ഷനിൽ വച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പരിഹസിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 11:42 AM IST
  • 98 സീറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് നിലവിൽ.
  • കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരം​ഗം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

പാലക്കാട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 98 സീറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് നിലവിൽ. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരം​ഗം ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ 13 മന്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഇടതുമുന്നണിയെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ.  

വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പരിഹാസം. രാഹുലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ...

വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട്,
വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ….
പോ മോനെ വിജയ എന്നല്ല,
ഇറങ്ങി പോ വിജയ…..

കോന്നിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍വന്‍ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ, ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആളോട്, അത് വീട്ടില്‍ പോയി ചോദിച്ചാല്‍ മതി’ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. ഈ ഡയലോ​ഗ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

