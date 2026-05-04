Pinarayi Vijayan: 'പിണറായി വിജയൻ, ചോതി നക്ഷത്രം'; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരും മുമ്പ് വഴിപാട് നടത്തി അനുകൂലികള്‍

Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയന്റെ പേരില്‍ ആലപ്പുഴയിലും കണ്ണൂരിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് അനുകൂലികള്‍ വഴിപാട് നടത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 4, 2026, 09:10 AM IST
  • ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കോട് നാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അനുകൂലി വഴിപാട് നടത്തിയത്.
  • കദളിപ്പഴം പാൽ ആണ് വഴിപാടായി ഇവിടെ സമര്‍പ്പിച്ചത്.
  • അതേസമയം, പിണറായി വിജയന്റെ പേരിൽ വിഷ്ണുപൂജ വഴിപാട് നടത്തി മറ്റൊരു അനുകൂലി.
  • മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള പള്ളിക്കുന്ന് കാനത്തൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരും മുമ്പേ പിണറായി വിജയന്റെ പേരില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ നടത്തി അനുകൂലികള്‍. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കോട് നാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അനുകൂലി വഴിപാട് നടത്തിയത്. കദളിപ്പഴം പാൽ ആണ് വഴിപാടായി ഇവിടെ സമര്‍പ്പിച്ചത്. അതേസമയം, പിണറായി വിജയന്റെ പേരിൽ വിഷ്ണുപൂജ വഴിപാട് നടത്തി മറ്റൊരു അനുകൂലി.

മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള പള്ളിക്കുന്ന് കാനത്തൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. പള്ളിക്കുന്നിലെ ക്ഷേത്രവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ, ചോതി നക്ഷത്രം എന്ന പേരിലാണ് വഴിപാട് ചീട്ടെഴുതിയത്. 250 രൂപയാണ് വഴിപാട് തുക. ഞായറാഴ്ച വഴിപാട് ചീട്ടാക്കിയെങ്കിലും വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പൂജ നടത്തുന്നത്.

അതേസമയം, വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ കണ്ണൂരിലെ വീടിന് പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. കണ്ണൂരിലെ വസതിയിൽ വെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫലം അറിയുക. സിപിഎം ആസ്ഥാനമായ എകെജി സെന്ററിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും സിപിഐ ആസ്ഥാനമായ എംഎൻ സ്മാരകത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവുമുണ്ടാകും. അതേസമയം കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തങ്ങുകയാണ്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ മാരാർജി ഭവനിലാണുണ്ടാവുക.

