കാസര്ഗോഡ്: കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലം ആയിരുന്നു ഉദുമ. എന്നാല് 2026 ലെ യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില് ഉദുമ എല്ഡിഎഫിനെ കൈവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ യുഡിഎഫ് തരംഗങ്ങളില് ഒന്നും ഉദുമ എല്ഡിഎഫിനെ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല.
സിറ്റിങ് എംഎല്എ ആയിരുന്ന സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ആയിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥി. കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി എത്തിയത് നീലകണ്ഠനും. ഉദുമ പോലെ ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തില് ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് നീലകണ്ഠന്റെ വിജയം. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ എം മനുലാലും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉദുമ 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
2021 ല് സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു നേടിയത് 47.58 ശതമാനം വോട്ടുകളായിരുന്നു. പെരിയ ബാലകൃഷ്ണന് ആയിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. ലഭിച്ചത് 39.52 ശതമാനം വോട്ടുകള്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്ന എ വേലായുധന് 12.21 ശതമാനം വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. 13,322 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ വിജയം.
ഉദുമ 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
2016 ല് കെ കുഞ്ഞിരാമന് ആയിരുന്നു ഉദുമയിലെ സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 43.94 ശതമാനം വോട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേടിയത്. കോണ്ഗ്രസിലെ കരുത്തനായ കെ സുധാകരനായിരുന്നു എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 41.55 ശതമാനം വോട്ടുകള് നേടി. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി കെ ശ്രീനാഥിന് ലഭിച്ചത് 13.20 ശതമാനം വോട്ടുകള്. 3,882 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു കെ കുഞ്ഞിരാമന് വിജയിച്ചത്.
ഉദുമ 2001 ലെ യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിൽ
2001 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് തരംഗം ആയിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. അന്നും കെവി കുഞ്ഞിരാമന് ആയിരുന്നു ഉദുമയില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 9,664 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അന്ന് സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥി വിജയിച്ചത്.
എന്നാല് 2026 ല്, അധികാരത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പത്ത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചു. ഉദുമയില് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
