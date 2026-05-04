Kerala Assembly Election Results 2026: വിഡി സതീശന്‍ പിന്നില്‍; മാറിമറിഞ്ഞ് ലീഡ് നില

കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വിവിഐപി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലീഡ് നില മാറി മറിയുന്നു. വടക്കൻ പറവൂരിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ 243 വോട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലായിരിക്കകയാണ്. എന്തായാലും ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഈ ഫലസൂചനകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും റൗണ്ടുകളിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതോടെ ഈ ലീഡ് നിലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
പിണറായി വിജയൻ അടക്കം 14 എൽഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പിന്നിലായത്. ഇടുക്കിയില് റോഷി അഗസ്റ്റിനും ഏറ്റുമാനൂരില് വിഎന് വാസവനും പിന്നിലാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയില് ആര്. ബിന്ദു, പത്തനാപുരത്ത് ഗണേഷ് കുമാര്, കളമശേരിയില് പി രാജീവ്, മാനന്തവാടിയില് ഒആര് കേളു, നേമത്ത് ശിവന്കുട്ടി, ആറന്മുളയില് വീണ ജോര്ജ്, താനൂരില് അബ്ദുള് റഹ്മാന്,ചേർത്തലയിൽ പി പ്രസാദ്, ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയൻ എന്നിവര് പിന്നിലാണ്.
