  • Kannur Assembly Constituency: പേര് കണ്ണൂർ... പക്ഷേ, ഇടതിനൊപ്പം അല്ല, ചരിത്രം യുഡിഎഫിനൊപ്പം! കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

Kannur Assembly Constituency: പേര് കണ്ണൂർ... പക്ഷേ, ഇടതിനൊപ്പം അല്ല, ചരിത്രം യുഡിഎഫിനൊപ്പം! കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

Kannur Assembly Constituency 2026: കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വിജയിച്ചത് എൽഡിഎഫ് ആയിരുന്നു.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:38 PM IST
  • കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ഡലം
  • ലോക്സഭ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം
  • അവസാന രണ്ട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചത് എൽഡിഎഫ്

Read Also

  1. Azhikode Assembly Constituency: ലോക്‌സഭയിലും തദ്ദേശത്തിലും പാളി; സിപിഎമ്മിന്റെ കോട്ടയ്ക്ക് പഴയ ഉറപ്പില്ല... അഴീക്കോട് എന്തും സംഭവിക്കാം

Kannur Assembly Constituency: പേര് കണ്ണൂർ... പക്ഷേ, ഇടതിനൊപ്പം അല്ല, ചരിത്രം യുഡിഎഫിനൊപ്പം! കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

കണ്ണൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇടതുകോട്ട എന്നാണ് പലരും കരുതുക. മാധ്യമ വാർത്തകളും പൊതുബോധവും കൂടി സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ് ഇത്. അക്കാര്യം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കണ്ണൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രവും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ചരിത്രവും മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും.

Add Zee News as a Preferred Source

1967 മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ, കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ്, കോൺഗ്രസ് തേരോട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമാകും. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ, ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഉത്തരവും ലഭിക്കും. എന്നാൽ 206 ലേയും 2021 ലേയും നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കണ്ണൂർ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു നിന്നത്. 2026 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ മണ്ഡലം ആർക്കൊപ്പം ആയിരിക്കും നിലകൊള്ളുക

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ 41 വാർഡുകളും മുണ്ടേരി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തും ചേർന്നതാണ് കണ്ണൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ 2025 ലും യുഡിഎഫ് തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത്. 56 ൽ 36 സീറ്റും നേടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ വിജയം. 14 മുതൽ 54 വരെയുള്ള വാർഡുകളാണ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നത്. 

14, 15, 21, 25, 34, 41, 43, 46, 50, 51 തുടങ്ങി പത്ത് വാർഡുകളിൽ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് 2025 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്. 16, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 49, 52, 53, 54 തുടങ്ങി 16 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസും ജയിച്ചു. 17, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 39, 45, 47 തുടങ്ങി 13 വാർഡുകളിലാണ് സിപിഐഎം വിജയിച്ചത്. നാല് വാർഡുകളിൽ ബിജെപിയും വിജയിച്ചു.

കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി വാർഡുകൾ കോർപ്പറേഷന്റെ, നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുധാകരൻ, സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി എംവി ജയരാജനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലമാണ് കണ്ണൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായതമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി എവി ജയരാജന് ലഭിച്ചത് 43,794 വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. കെ സുധാകരന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ 69,824 വോട്ടുകളും. 26,030 വോട്ടുകളാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കെ സുധാകരന് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

1965 ൽ ആയിരുന്നു കണ്ണൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എംഎൽഎ കെഎം അബൂബക്കർ ആയിരുന്നു. മുസ്ലീം ലീഗ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. 1967 ൽ ഇ അഹമ്മദിനെ ആയിരുന്നു മുസ്ലീം ലീഗ് രംഗത്തിറക്കിയത്. അത്തവണയും വിജയം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയേയും,

1970 ൽ ആണ് കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി മണ്ഡലം പിടിക്കുന്നത്. എൻകെ കുമാരൻ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി. 1967 ൽ ഇ അഹമ്മദ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും 1970 ൽ അഹമ്മദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കുമാരൻ കണ്ണൂരിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി. 

ഈ വിജയം എൻകെ കുമാരന് ആവർത്തിക്കാനായിരുന്നു. ലോക്ദൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച പി ഭാസ്‌കരനായിരുന്നു 1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്. 1980 ൽ പി ഭാസ്‌കരൻ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചത് സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഒ ഭരതനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 1982 ൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടായിരുന്നു പി ഭാസ്‌കരൻ അവതരിച്ചത്. ഇത്തവണ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എം പവിത്രനെ തോൽപിച്ചു. 1987 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തന്നെ പി ഭാസ്‌കരൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എകെ ശശീന്ദ്രനെ ആണ് അന്ന് തോൽപിച്ചത്. പലപാർട്ടികളിലായി നാല് തവണയാണ് പി ഭാസ്‌കരൻ കണ്ണൂരിന്റെ എംഎൽഎ ആയത്. 

അതിന് ശേഷം നടന്ന നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ വിജയിച്ചത്. 1991 ൽ എൻ രാമകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ ആയി. 1996, 2001, 2006 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെ സുധാകരൻ തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു. കെ സുധാകരൻ പാർലമെന്റ് അംഗമായപ്പോൾ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2009 ൽ സിപിഐഎം വിട്ട് കോൺഗ്രസിലെത്തി എപി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കണ്ണൂരിന്റെ എംഎൽഎ ആയി. 2011 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വിജയം ആവർത്തിച്ചു.

എന്നാൽ 20016 ൽ സ്ഥിതി മാറി മറിഞ്ഞു. ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് രംഗത്തിറക്കിയത് കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവായ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ ആയിരുന്നു. സതീശൻ പാച്ചേനിയെ രംഗത്തിറക്കിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിരോധം. പക്ഷേ, 1,196 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കടന്നപ്പള്ളി വിജയിച്ചു. 2021 ലും പോരാട്ടം കടന്നപ്പള്ളിയും പാച്ചേനിയും തമ്മിലായിരുന്നു. ഇത്തവണയും വിജയം കടന്നപ്പള്ളി സ്വന്തമാക്കി.

എന്ത് സംഭവിക്കും?

തദ്ദേശ, ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം പരിശോധിച്ചാൽ യുഡിഎഫിന് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുഡിഎഫിന് പ്രതീക്ഷ പുലർത്താവുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ആയിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്നതും കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. 

 

