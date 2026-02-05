ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും ബിജെപി അവരുടെ എ ക്ലാസ്സ് മണ്ഡലങ്ങള് എന്ന രീതിയില് ചില മണ്ഡലങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളില് അതി ശക്തരായ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളേയും ശക്തമായ പ്രചാരണ പദ്ധതികളേയും അവതരിപ്പിക്കാറും ഉണ്ട്. എന്നാല്, അത്തരത്തില് ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലത്തില് പ്രാധാന്യം കിട്ടാതെ പോയ ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ട് കേരളത്തില്. കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസര്ഗോഡ് നിയമസഭ മണ്ഡലം ആണത്.
1982 മുതലുള്ള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് സ്ഥിരമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന മണ്ഡലം ആണ് കാസര്ഗോഡ്. എന്നാല്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില് ബിജെപി ആ മണ്ഡലത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നല്കിപ്പോരുന്നുണ്ട് എന്നത് സുപ്രധാനമായ ചോദ്യമാണ്.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളും കാസര്ഗോഡ് നഗരസഭയും അടങ്ങുന്നതാണ് കാസര്ഗോഡ് നിയമസഭ മണ്ഡലം. ബദിയടുക്ക, ബെല്ലൂര്, ചെങ്ങള, കാരട്ക്ക, കുംബാഡജേ, മധൂര്, മോര്ഗല് പുത്തൂര് എന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്തുകള്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളില് അഞ്ചിടത്തും ബിജെപി ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ്. കാരട്ക്ക, മധൂര്, ബെല്ലൂര് പഞ്ചായത്തുകളില് ബിജെപിയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. ബദിയഡുക്കയില് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. കുംബാഡജേയില് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയും ബിജെപി തന്നെ. കാസര്ഗോഡ് നഗരസഭയില് 12 സീറ്റുകളിലാണ് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് വിജയിച്ചത്.
മണ്ഡല ചരിത്രം
1952 മുതല് നിലവിലുള്ള മണ്ഡലം ആണ് കാസര്ഗോഡ്. 1952, 1957, 1960 എന്നീ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ഇവിടെ കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായിരുന്നു ജയിച്ചുപോന്നത്. 1965, 1967, 1970 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും വിജയിച്ചു. എന്നാല് 1977 മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് മുസ്ലീം ലീഗ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയും കാസര്ഗോഡ് നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടില്ല.
മുസ്ലീം ലീഗ് അപ്രമാദിത്തം
1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ടിഎ ഇബ്രാഹിം ആയിരുന്നു സ്ഥാനാര്ത്ഥി. മുന് എംഎല്എ ബിഎം അബ്ദുറഹ്മാന് ആയിരുന്നു എതിരാളി. 6783 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ടിഎ ഇബ്രാഹിം വിജയിച്ചത്.
1980 ല് മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി എത്തിയത് സിടി അഹമ്മദ് അലി ആയിരുന്നു. എതിരാളി കേരള കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഗര്വാസീസ് അരീക്കല്. 16,680 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു അന്ന് അഹമ്മഗദ് അലിയുടെ വിജയം. പിന്നീട് 2006 വരെ നടന്ന ആറ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി ജയിച്ചുകയറിയത് സിടി അഹമ്മദ് അലി തന്നെ ആയിരുന്നു. 2011 മുതല് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ എന്എ നെല്ലിക്കുന്ന് ആണ് കാസര്ഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്എ.
ബിജെപിയുടെ പോരാട്ട ചരിത്രം
1982 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ആയിരുന്നു കാസര്ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില് ആദ്യമായി ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത്. പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ച് രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. സിടി അഹമ്മദ് അലിയ്ക്ക് പിറകെ അന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ബിജെപിയുടെ എന് നാരായണ ഭട്ട് ആയിരുന്നു. 29.58 ശതമാനം വോട്ടുകളായിരുന്നു ഭട്ട് സ്വന്തമാക്കിയത്.
1987 ലും 1991 ലും ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭട്ട് ആയിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടര്ന്നു. 1996 ല് കെ മാധവ ഹെരളയെ ആയിരുന്നു ബിജെപി വിന്യസിച്ചത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ട് വിഹിതം 32.90 ആയി ഉയര്ന്നു. 2001 ല് പികെ കൃഷ്ണദാസ് ആയിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 2006 ല് വി രവീന്ദ്രനും.
ഐഎന്എല് നേതാവായി പലതവണ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട എന്എ നെല്ലിക്കുന്ന് മുസ്ലീം ലീഗില് തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം 2011 ല് ആണ് കാസര്ഗോഡ് മത്സരിക്കുന്നത്. ജയലക്ഷ്മി എന് ഭട്ട് ആയിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 9,738 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെ പരാജയം. 2016 ല്ഡ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാറും 2021 ല് കെ ശ്രീകാന്തും ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായി മത്സരിച്ചു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബിജെപി തന്നെ ആയിരുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
എല്ഡിഎഫ് സാന്നിധ്യം
കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഐഎന്എല് ആണ് എല്ഡിഎഫിന് വേണ്ടി കാസര്ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില് മത്സരിക്കുന്നത്. ഐഎന്എലിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ലീഗ് എംഎല്എ എന്എ നെല്ലിക്കുന്ന് രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസര്ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില്.
1957 മുതലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്, സിപിഐ മൂന്ന് തവണയും സിപിഐഎം നാല് തവണയും കാസര്ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്. 2001 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ആയിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥി കാസര്ഗോഡ് മണ്ഡലത്തില് ഏറ്റവും അവസാനം മത്സരിച്ചത്. എജി നായര് ആയിരുന്നു സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 20.06 ശതമാനം വോട്ടായിരുന്നു അന്ന് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി നേടിയത്.
