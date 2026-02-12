English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Irikkur Assembly Constituency: ഇടതുകോട്ടകള്‍ക്കിടയിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പെരുംകോട്ട! 35 വര്‍ഷമായി യുഡിഎഫിനൊപ്പം, പക്ഷേ സിപിഎമ്മും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Irikkur Assembly Constituency: ഇടതുകോട്ടകള്‍ക്കിടയിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പെരുംകോട്ട! 35 വര്‍ഷമായി യുഡിഎഫിനൊപ്പം, പക്ഷേ സിപിഎമ്മും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Irikkur Assembly Constituency: ഇരിക്കൂറിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചത് സിപിഐയും സിപിഐഎമ്മും അടക്കമുള്ള ഇടതുപാർട്ടികൾ ആയിരുന്നു

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:06 PM IST
  • മുപ്പത് വർഷത്തോളം കെ സി ജോസഫ് ആയിരുന്നു ഇരിക്കൂറിന്റെ എംഎൽഎ
  • ഇകെ നായനാരും ഇരിക്കൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം

Read Also

  1. Taliparamba Assembly Constituency: ലോക്‌സഭയിൽ കൈവിട്ടു, തദ്ദേശത്തിൽ തിരിച്ചുവരവ്! സിപിഐഎമ്മിനെ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൈവിട്ട മണ്ഡലം...

Trending Photos

Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope 2026
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL-39 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-39 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം
Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
Irikkur Assembly Constituency: ഇടതുകോട്ടകള്‍ക്കിടയിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പെരുംകോട്ട! 35 വര്‍ഷമായി യുഡിഎഫിനൊപ്പം, പക്ഷേ സിപിഎമ്മും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല എന്ന കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍, അത് സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ ജില്ല എന്നാണ് പലര്‍ക്കും തോന്നുക. എന്നാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അങ്ങനെയല്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതിന്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലം.

Add Zee News as a Preferred Source

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായി ഇരിക്കൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയില്‍ ഉള്ളത് ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോള്‍ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന് കരുതരുത്. മുപ്പത് വര്‍ഷത്തോളം കെസി ജോസഫും, ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ സജീവ് ജോസഫും. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയായ ഇരിക്കൂറിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ നോക്കാം.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയും എട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലം. ആലക്കോട്, ചെങ്ങളായി, എരുവശ്ശേരി, ഇരിക്കൂര്‍, നടുവില്‍, പയ്യാവൂര്‍, ഉദയഗിരി, ഉളിക്കല്‍ എന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്തുകള്‍.

ഇതില്‍ ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയില്‍ യുഡിഎഫിനാണ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയം. 31 സീറ്റുകളില്‍ 16 എണ്ണവും യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. എല്‍ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 13 സീറ്റുകളാണ്. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാന്‍ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ആലക്കോട്, എരുവശ്ശേരി, ഇരിക്കൂര്‍, നടുവില്‍, പയ്യാവൂര്‍, ഉദയഗിരി, ഉളിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡിഎഫിനാണ് ഭരണം. മിക്കയിടത്തും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്തില്‍ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെ സുധാകരന്‍ ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ പരം വോട്ടുകള്‍ക്ക് വിജയിച്ച മണ്ഡലം ആയിരുന്നു കണ്ണൂര്‍. സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ എംവി ജയരാജനെ നിയോഗിച്ചിട്ടും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലം യുഡിഎഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു.

കെ സുധാകരന് 81,144 വോട്ടുകളാണ് ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. എംവി ജയരാജനാകട്ടെ 46,358 വോട്ടുകളും. 34,786 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഈ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം സുധാകരന് ലഭിച്ചു. കെ സുധാകരന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ഇരിക്കൂര്‍.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായി കോണ്‍ഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ഇരിക്കൂറിന്, മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട്. ആദ്യ നാല് നിയമസഭകളിലും ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ ആയിരുന്നു.

1957 ലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഐയുടെ ടിസി നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ആയിരുന്നു ഇരിക്കൂറില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 1960 ല്‍ നടന്ന രണ്ടാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ വിജയം ആവര്‍ത്തിച്ചു. 1967 ല്‍ സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ ഇപി കൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 1970 ല്‍ നാലാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഐഎമ്മിന്റെ എ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ വിജയിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇകെ നായനാരും ഇരിക്കൂറില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യമായി ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വിജയിക്കുന്നത് 1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. സ,ിപി ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പ്യാര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1980 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിച്ചത് ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരന്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് (യു) സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. എകെ ആന്റണി കോണ്‍ഗ്രസ് പിളര്‍ത്തി എല്‍ഡിഎഫില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലം. കടന്നപ്പള്ളി അന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആന്റണി കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ പോയെങ്കെലും കടന്നപ്പള്ളി ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്നു.

1982 ല്‍ ആയിരുന്നു കെസി ജോസഫ് ഇരിക്കൂറില്‍ ആദ്യമായി വിജയിക്കുന്നത്. പിന്നീട്1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കെസി ജോസഫ് തുടര്‍ച്ചയായി വിജയിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ചു. 2021 ല്‍ കെസി ജോസഫിന് പകരം എത്തിയത് സജീവ് ജോസഫ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും മികച്ച വിജയം നേടി.

മലയോര മേഖല

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയാണ് ഇരിക്കൂര്‍. അതിലും ഏറെ കുടിയേറ്റ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശവും ആണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇത്രയും വേരോട്ടം ലഭിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി വിലയിരുത്ത കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇരിക്കൂറില്‍ യുഡിഎഫിനോ കോണ്‍ഗ്രസിനോ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കില്ല. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kerala Assembly Elections 2026Kerala Assembly Election 2026Irikkurകേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026ഇരിക്കൂർ

Trending News