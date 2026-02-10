Kanhangad Assembly Constituency: അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഒറ്റ തോൽവി, അതും 59 വോട്ടിന്! സിപിഐയെ കൈവിടാത്ത മണ്ഡലം, കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ അറിയാം...

സിപിഐയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്കുണ്ടോ എന്ന് പലരും പരിഹാസരൂപേണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണോ സിപിഐ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, അത്തരം ഒരു സംശയത്തെ തള്ളിക്കളയേണ്ടിവരും.
1977 മുതൽ ഇതുവരെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഐയ്ക്ക് പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളു. പത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു അവർ. കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും പരിശോധിക്കാം.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഏഴ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയമസഭ മണ്ഡലം. അജാനൂർ, മടിക്കൈ, ബളാൽ, കള്ളാർ, കിനാനൂർ-കരന്തളം, കോടോം-ബേളൂർ, പനത്തടി എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ.
കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തുല്യശക്തികളായിരുന്നു. രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ലഭിച്ചത് 20 സീറ്റുകൾ. എന്നാൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ അങ്ങനെ അല്ല സ്ഥിതി. അജനൂർ, മടിക്കൈ, കിനാനൂർ-കരിന്തടം, കോടോം-ബേളൂർ, പനന്തടി പഞ്ചായത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. ബളാർ, കള്ളാർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് അധികാരമുള്ളത്. ഈ കണക്കുകൾ നൽകുന്നത് ഇപ്പോഴും എൽഡിഎഫിന് അവിടെയുള്ള കൃത്യമായ സ്വാധീനമാണ്.
ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
സിപിഐഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ലോക്സഭ മണ്ഡലം ആയ കാസർഗോഡിന്റെ ഭാഗമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയമസഭ മണ്ഡലം. എന്നാൽ 2019 ലേയും 2024 ലേയും ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വലിയ പരാജയം ആണ് കാസർഗോഡ് നേരിട്ടത്. പക്ഷേ, അപ്പോഴും എൽഡിഎഫിന് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട്. 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ 69,171 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എംവി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ 67,121 വോട്ടുകൾ നേടി. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു അന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ വിജയം എന്നോർക്കണം. കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ആകെ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം
ഹോസ്ദുർഗ് മണ്ഡലം ആണ് 2008 ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയമസഭ മണ്ഡലം ആയി മാറിയത്. 1957 ലേയും 1960 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രജ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 1967 ലേയും 1970 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എൻകെ ബാലകൃഷ്ണനും വിജയിച്ചു.
1977 മുതൽ 1982 വരെയുള്ള മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചത് സിപിഐയുടെ കെടി കുമാരൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 1977 ൽ സിപിഐയ്ക്ക് എതിരാളികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സിപിഐഎം ആയിരുന്നു. രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു അന്ന് കെടി കുഞ്ഞിരാമൻ വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം സിപിഐ ഇടതുമുന്നണിയേക്ക് എത്തി. പിന്നീട് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാം എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സിപിഐ ഇവിടെ മത്സരിച്ചത്.
ഇതിനിടെ 1987 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയിരുന്നു സിപിഐയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എൻ മനോഹരൻ മാസ്റ്റൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് അട്ടിമറി വിജയം നേടി. പള്ളിപ്രം ബാലൻ ആയിരുന്നു സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥി. വെറും 59 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയം.
1991, 1996 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഐയുടെ എം നാരായണനും 2001 ൽ എം കുമാരനും 2006 ൽ പള്ളിപ്രം ബാലനും കാഞ്ഞങ്ങാടിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തി. 2011 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇ ചന്ദ്രശേരൻ ആണ് വിജയിച്ചത്. 2021 ൽ 27,139 വോട്ടുകളായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭൂരിപക്ഷം.
സാധ്യതകൾ
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ തോതിൽ എൽഡിഎഫിന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയാം. മഞ്ചേശ്വരത്തും കാസർഗോഡും ഉള്ളതുപോലെ ബിജെപി ശക്തമായ വോട്ടുബാങ്കും ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലം ആണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.